Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:45263

Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели

Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Сумском районе и Конотопе.

На понедельник, 5 апреля, в области уже 61 767 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 57 491). После 3387 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 4276 – на 26,2% больше. Относительный рост за неделю повысился с 6,3% до 7,4%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 652 409 до 1 755 888 – 103 479 новых случаев. Рост сохраняется – 6,3% за неделю (6,3%). Сумщина перегнала Украину.

В Сумах уже 28 671 случаев заражения, за 7 дней добавилось 1636 новых случаев (неделей ранее 1425); дальше Сумской район – 3640, добавилось 269 (182); Конотоп – 2958, добавилось 247 (174); Ахтырка – 2787, добавилось 150 (134); Шостка – 2784, добавился 246 (231); Ромны – 2507, добавилось 197 (79); Кролевецкий район – 2258, добавилось 77 (138); Глухов – 1746, добавилось 180 (111); Лебедин – 1653, добавилось 159 (75); Белопольский – 1646, добавилось 143 (110); Тростянецкий– 1484, добавилось 79 (44); Бурынский – 1161, добавилось 60 (44); Роменский – 1242, добавился 148 (77); Путивльский – 1070, добавилось 105 (112); Ахтырский – 863, добавилось 62 (65); Ямпольский – 915, добавилось 105 (91); Недригайловский – 832, добавилось 82 (69); Краснопольский – 668, добавилось 40 (32); Конотопский – 526, добавилось 36 (30); Липоводолинский – 620, добавилось 32 (22); Глуховский – 488, добавилось 79 (29);  Лебединский – 354, добавилось 64 (47);  Середина- Будский – 307, добавилось 17 (12); Великописаревский – 267, добавилось 42 (27); Шосткинский – 220, добавилось 19 (30).

По возрастам – на Сумщине заболело 2419 детей до 18 лет (+157 за неделю), 10237 человек старше 65 лет (+892), остальные – 49 111 – среднего возраста (+3227). При этом заболело 2852 медработника (+85). Чаще на Сумщине болеют женщины – 37 463 против 24 304 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровел 1989 человек (неделей раньше 721): в Сумах – 822 (245), дальше Ахтырка – 140 (11), Кролевецкий район – 124 (77), Конотоп – 110 (22), Ямпольский – 108 (93), Шостка – 100 (39), Сумской – 89 (25), Путивльский – 86 (34), Белопольский– 51 (21), Глухов – 46 (3), Ахтырский – 39 (18), Ромны – 32 (26), Лебедин – 32 (19), Бурынский – 31 (20), Недригайловский– 27 (7), Тростянецкий район – 26 (6), Краснопольский – 25 (14), Липоводолинский – 18 (5), Конотопский – 17 (3), Середина-Будский – 14 (0 ), Великописаревский – 13 (3), Шосткинский – 12 (1), Лебединский – 10 (13), Роменский – 9 (16), Глуховский – 8 (0 ).

Всего выздоровело 51 091 (было 49 102). Процент выздоровления упал – 82,7% (7 дней назад был 85,4%), среднеукраинский тоже уменьшился – 77% (было 78,9%) – 1 352 139 из 1 755 888.

За прошедшую неделю было зафиксировано 59 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 40): в Сумах – 11 (всего 337), Шостке – 9 (43), Кролевецком районе – 8 (52), Конотопе – 7 (67), Белопольском – 4 (28), Конотопском – 4 (21), Ямпольском – 3 (12), Лебединском – 3 (11), Недригайловском – 2 (15), Краснопольском – 2 (13), Сумском – 1 (42), Ромнах – 1 (36), Ахтырке – 1 (25), Тростянецком районе – 1 (21), Роменском – 1 (20), Шосткинском – 1 (7), Глухове – 0 (22), Бурынском – 0 (19), Путивльском – 0 (17), Лебедине – 0 (15), Ахтырском – 0 (10), Липоводолинском – 0 (7), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3).

Всего 855. Процент смертности – 1,38% (было 1,38%). В Украине выше – 1,97% (было 1,94%) – 34 587 из 1 755 888.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 13-м месте.

Общество
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Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
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