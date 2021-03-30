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Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»

Більшість жінок шукають, де зробити «уколи краси», щоб стерти ознаки старіння із зовнішності. Клієнти «ОН Клінік Суми» мають можливість повернути молодість волоссю!

Ваші локони потребують омолодження не менше, ніж шкіра, і зробити їх красивими та здоровими допоможе мезотерапія. Процедура допомагає оживити волосся, яке втратило вигляд після багаторазового фарбування, неправильного догляду, неповноцінного харчування або захворювань.

Чому фахівці рекомендують дану процедуру

Мезотерапію для волосся називають універсальною технікою безопераційного омолодження. Ця методика оздоровлення підходить для корекції вікових змін шкіри обличчя, як засіб для боротьби з целюлітом, для поліпшення росту і стану волосся при трихологічних захворюваннях.

Суть мезотерапії для волосся полягає в ін'єкційному введенні коктейлю з корисних компонентів в шкіру голови. Ефективність такого догляду набагато вища порівняно з традиційними масками і сироватками, які наносяться лише на корені волосся або втираються в шкіру. При поверхневому нанесенні багатьом корисним компонентам не вдається потрапити глибоко через шкірний бар'єр.

А от завдяки ін’єкціям активні компоненти мезотерапевтичного коктейлю надходять до волосяних фолікулів, насичуючи їх корисними речовинами.

Мезотерапія для волосся рекомендується якщо:

  • - внаслідок неправильного догляду волосся стало тонким та тьмяним;
  • - з’явилась сивина;
  • - відбувається надмірне випадіння волосся, починається алопеція;
  • - діагностовано стригучий лишай або себорею.

Залежно від особливостей проблеми трихолог «ОН Клінік Суми» підбере індивідуальний склад компонентів для ін'єкцій, що включатиме біоактивні речовини. До їхнього переліку входять гіалуронова кислота, вітаміни, мінеральні компоненти, амінокислоти, кофеїн – все, що потребує волосся для збереження краси і здоров'я.

Мезотерапевтичні ін'єкції проводяться курсами. Кількість процедур підбирається з урахуванням результатів попередньої діагностики та індивідуальних особливостей організму клієнта. Найчастіше курс мезотерапії для волосся складається з 10 процедур. Ін'єкції проводяться один раз на тиждень.

Процедура займає 5-10 хвилин і добре переноситься.

Результат від мезотерапії для волосся зберігається протягом тривалого часу. Для подовження ефекту знадобляться регулярні підтримуючі процедури. Також необхідно дотримуватись рекомендацій трихолога стосовно домашнього догляду за волоссям, та уникати впливів, які можуть їм зашкодити.

Протипоказання

Мезотерапія для волосся – фізіологічна процедура, тому має мінімум протипоказань. Лікування не проводять при підвищеній чутливості до компонентів мезотерапевтичного коктейлю, при пошкодженнях шкіри голови, хворобах крові, під час вагітності та грудного вигодовування.
Записатись до лікаря можна за номером 0 800 30 77 33 або на сайті: https://cutt.ly/EcWV1O0

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