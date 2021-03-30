Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование Как только ребенок становится более самостоятельным, многих родителей интересует вполне логичный вопрос: как выбрать хороший детский сад?

Для взрослых важно, чтобы в учреждении гарантированно дали полноценное дошкольное образование и обеспечили полноценным уходом за детьми. Чтобы понимать, на какие параметры следует опираться родителям, рассмотрим работу элитного детского сада Zoloche. Здесь проводятся различные занятия для дошкольников, основанные на их всестороннем развитии.

Особенности обучения в Золоче

Дошкольное образование организуется в зависимости от возраста детей. В Золоче принимают детей с 3-4 лет, в зависимости от возраста ребят разделяют по группам.

• Nursery — группа самых маленьких в возрасте 3-4 года.

• Reception I — ребята в возрасте 4-5 лет.

• Reception II — будущие школьники в возрасте 5-6 лет.

Образование дается по начальной программе Cambridge Pre-Primary, в основе которой методика билингвального преподавания. То есть большую часть дня с детьми занимаются иностранные преподаватели. Малыши слышат речь на английском языке, а потому полностью погружаются в языковую среду. За все годы обучения ребятам преподают:

• начальные азы математики;

• окружающий мир;

• иностранный и родной язык;

• этику.

У малышей постепенно развивается память, творческое и логическое мышление, не говоря уже о полноценной социализации. Дошкольное воспитание организовано в игровой форме, основано на дружелюбии, физической активности. Периодически проходят праздники, спортивные игры, в старшей группе ставятся театральные сценки, в том числе на иностранном языке.

В каких условиях проходит дошкольная подготовка

Не только уроки имеют место в Zoloche, для ребят созданы комфортные условия отдыха и свободного времяпрепровождения. В группах оборудованы зоны игр, разделенные на разные тематические направления, около детского сада оборудованы детские игровые площадки — ребята весело проводят время совместно со своими учителями. Что еще включает в себя дошкольное воспитание в Золоче?

• Полный уход за детьми. На территории сада всегда работает медперсонал, служба безопасности, организовано 5-разовое питание, специально разработанное лучшими диетологами. Для удобства родителей работает трансфер.

• Наличие методического материала. Занятия для дошкольников проводятся с использованием рабочих тетрадей и методичек, вспомогательных материалов. Родителям ничего не нужно покупать!

• Возможность посещения кружков. В Золоче работают дополнительные секции по танцам, спортивным направлениям, изобразительному искусству.

По итогам успешного окончания Reception II ребята сдают экзамены в соответствии с программой дошкольного обучения и поступают в начальную школу Zoloche.

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