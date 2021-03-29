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Вчера 18:36186

Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости

Тайская продукция хоть и появилась на нашем рынке недавно, но уже успела приобрести репутацию качественной лечебной косметики.

Это специальная категория средств терапевтического действия https://siamcollection.com.ua/taickaya-apteka/taickie-credctva-ot-proctudi/.

Одним из полезных примеров тайских препаратов есть травяной ингалятор для носа. Он имеет вид футляра. Внутренняя часть напоминает стержень, покрытый колпачком и пропитанный бальзамом из чистых эфирных масел, а нижняя ㅡ это пластиковая бутылочка с отверстием для местного использования средства (например, для нанесения его на область возле висков, носа, на руку).

Ингалятор с таким составом напрямую влияет на рецепторы обоняния и оказывает лечебное воздействие на раздраженные участки носоглотки. Препарат из натуральных целебных трав из Таиланда без химических веществ, за что и прославился далеко за границами страны производителя. Купить тайский травяной ингалятор можно на сайте интернет-магазина Siam Collection с доставкой на дом.

Преимущества тайской продукции

Ингалятор из Таиланда имеет ряд характерных плюсов. 

Среди них:

  • • Натуральность компонентов способствует практически минимальному количеству противопоказаний для его использования.

  • • Эффект быстрого действия ㅡ вдохнув содержимое назального средства, сразу ощутите холодок и свежесть, что и есть признаком его активной работы.

  • • Бодрость и укрепление внутренних сил ㅡ ежедневное использование ингалятора гарантирует получение таких возможностей вашим организмом.

Стать владельцем этого замечательного товара просто: стоить зайти на сайт Siam Сollection и купить ингалятор с доставкой.

Эффективность травяного ингалятора

Тайское назальное средство используется для коррекции и лечения таких заболеваний:

  • • головные боли и мигрени;

  • • нервное истощение после стресса;

  • • головокружения;

  • • назальные проблемы: риниты, насморки, заложенность носовых проходов;

  • • перепады давления;

  • • тошнота, кашель;

  • • укачивание в дороге;

  • • предобморочное состояние; 

  • • боль в суставах.

В состав ингалятора входят такие натуральные компоненты:

  1. Масло ментола ㅡ имеет противомикробное действие, освежает, обезболивает, снимает спазмы.

  2. Масло эвкалипта ㅡ известно противовоспалительным, антисептическим и седативным эффектом.

  3. Масло восточно-индийской камфоры ㅡ хорошо справляется с вирусными инфекциями, тонизирует, является антидепрессантом.

Компоненты препарата не только помогут снизить действие внешних раздражителей, но и обеспечат терапию назальных недугов.

Средство для носа заглушает все внешние ароматы: в транспорте, общественных местах, на загазованных улицах, благодаря чему становится легче дышать и не чувствуются неприятные запахи.

Как использовать

Ингалятор из Таиланда можно самостоятельно заправлять, менять нижний контейнер и на свой выбор заливать разные масла, которые несложно найти в продаже.

Использовать ингалятор стоит в такой способ:

  • • снять крышку и вдохнуть содержимое ароматов;

  • • с нижнего контейнера накапать на руку бальзам и втереть в те участки тела, которые требуют терапевтического воздействия (ссадины, виски, нос);

  • • после всех манипуляций закрыть крышку и убрать подальше от детей.

Ингалятора может хватить и на полгода применения, все зависит от того, насколько часто им пользуются. Срок годности чистых эфирных масел и трав в бальзаме не больше 3 лет.

Противопоказания

Каждое средство имеет свои индивидуальные характеристики, которые могут подойти не всем людям. Так и тайский ингалятор из трав не рекомендован в таких случаях:

  1. Камфора в бальзаме противопоказана детям до 2-летнего возраста.

  2. Индивидуальная непереносимость некоторых масел и трав.

  3. Открытые раны на коже не стоит смазывать содержимым из нижней части ингалятора.

Важно следить, чтобы средство не попало в глаза, рот, слизистые, поскольку это может вызвать чувство жжения.

Чистый травяной ингалятор обладает лечебными качествами, специального рецепта по применению не требует. Поэтому купить средство для носа можно на сайте Siam Collection и наслаждаться его действенным эффектом. 

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Общество
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Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
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