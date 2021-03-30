Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Аутизм не является следствием вакцинации, неправильного воспитания или определенной болезни.

Рядом с нами растут необычные дети, их называют «детьми дождя»: они играют с предметами не так, как большинство, они радуются другому. Для них не существует норм и правил, привычных для нас, им непонятно и неинтересно то, что делают обычные девочки и мальчики. У них свой, закрытый для посторонних мир, но им очень нужна наша помощь, поддержка и понимание.

Аутизм и его характеристики

Аутизм (расстройства аутистического спектра (РАС) - это состояние, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Его невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.

По оценкам ВОЗ, 1 ребенок из 160 имеет любое из расстройств аутистического спектра. Американская ассоциация Autism Speaks отмечает 1 случай аутизма на 88 детей. Всего в мире таких лиц насчитывается 2,4 млн.

В Украине с 2008 по 2013 год по данным Минздрава Украины заболеваемость расстройствами из спектра аутизма выросла в 3,8 раза с 2,4 до 9,1 на 100 тыс детского населения.

Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, однако сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые 5 лет жизни.

Диагностировать риск развития аутизма можно уже в 1,5 летнем возрасте ребенка с помощью специального скринингового теста.

Люди с аутизмом могут быть чрезвычайно одаренными, однако им требуется гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

Уровень умственной деятельности у людей с РАС варьируют в очень широких пределах - от тяжелого нарушения функций к замечательным невербальных когнитивных навыков. Такие дети проявляют способности - иногда просто гениальные - к рисованию, музыке, конструированию, математике и тому подобное. При этом другие сферы жизнь не будут интересовать ребенка.

Аутизм в четыре раза чаще поражает мальчиков, чем девочек.

Если говорить о причинах аутизма, есть много факторов, которые повышают вероятность появления у ребенка РАС, в том числе факторы окружающей среды и генетики.

Есть научно обоснованных данных о связи между вакциной против кори, коклюша и краснухи и развитием аутистических расстройств у детей, поскольку поражения мозга происходит еще на этапе внутриутробного развития плода.

До 6 лет мозг ребенка активно усваивает информацию. И если пытаться развивать «ребенка дождя» к этому возрасту усилиями психологов, арт-терапевтов, логопедов, то со временем такого ребенка можно адаптировать к социальной жизни.

На что родителям нужно обратить внимание

Нарушение речи

Часть детей не говорят совсем, другие отстают от своих сверстников в речевом развитии. В возрасте до 12 месяцев не агукают, не проявляют активно радости при приближении мамы или кого-то из близких; выдают одни и те же звуки, в 2 года у них крайне бедный словарный запас (около 15 слов), до 3 лет они почти не способны комбинировать слова. Такие дети часто повторяют услышанные где-то слова и фразы, придумывают собственные слова (неологизмы) и не пользуются языком для общения.

Отсутствие эмоционального контакта с людьми

В первую очередь - с родителями. Малыши не смотрят людям в глаза, не тянутся к родителям на руки, не улыбаются, часто сопротивляются попыткам взять их на руки, приласкать. Они не отличают родителей от других людей, не замечают, что к ним кто-то обращается.

Уединение

Ребенок с аутизмом чувствует сильный дискомфорт среди других людей, а со временем - тревогу. Они не всегда играют со сверстниками, не понимают эмоций других людей и поэтому предпочитают уединение, которое защищает их от сильных переживаний по поводу сложностей общения.

Приступы агрессии

Любая неудача может вызвать у ребенка вспышка гнева, спровоцировать истерику, физическую атаку. Агрессия у детей-аутистов может быть направлена на других и на самих себя, последнее зафиксировано у 30% больных.

Слабый интерес к игрушкам

Например, ребенок не катает машинку, а по часам крутит ее колесо. Другой вариант - расположение только в одной игрушки или ее части, в одних и тех же мелких предметов.

Стереотипность поведения, страх перемен

Дети-аутисты склонны совершать одни и те же действия в течение долгого времени: повторять одно и то же слово, бегать по кругу, раскачиваться из стороны в сторону, смотреть на вращающиеся объекты, вертеть что-то тому подобное.

Какие они, взрослые «люди дождя»?

Расстройства аутистического спектра могут существенно ограничить способность человека осуществлять повседневную деятельность и участвовать в жизни общества. Эти расстройства часто негативно влияют на образовательные и социальные достижения человека. Некоторые «люди дождя» способны жить самостоятельно и продуктивно, другие страдают тяжелыми нарушениями и требуют пожизненного ухода и поддержки.

Взрослые «люди дождя»:

Часто говорят о себе в третьем лице, не используют обращений и личных местоимений.

При разговоре не смотрят в лицо собеседнику, или совсем отворачиваются от него.

Имеют неэмоциональное язык, напоминает автоответчик, состоит из коротких предложений или повторений однотипных фраз или слов.

Могут прервать разговор и уйти, поскольку потеряли интерес к разговору.

Могут без причины и неуместно смеяться.

Часто не имеют навыков самообслуживания (аутист может не умываться, не есть, не переодеваться). Если же они это делают, то доводят все до крайней щепетильности, создают определенные ритуалы в своих действиях.

Повторяют движения (махи руками, качание головой, поднятие плеч и т.д.).

Могут страдать от непонятных приступов паники, гнева, злости.

Иногда выполняют агрессивные действия, направленные против самого себя.

Имеют высокую сенсорную чувствительность: приступы паники из-за резких и громкие звуки, яркий свет и тому подобное.

В мае 2014 шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию «Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств аутистического спектра», которую поддержали 60 стран.

«Люди дождя» часто подвергаются стигмы и дискриминации, они могут быть несправедливо обделены вниманием как в сфере медицинского обслуживания, так и в сфере образования, в возможностях участвовать в жизни местных общин. Поэтому им очень нужна наша поддержка и понимание. Аутизм невозможно вылечить, однако со временем можно адаптировать такого человека к социальной жизни.

Опровергаем распространенные мифы о расстройствах аутистического спектра (РАС):

Миф 1: Аутизм - это болезнь.

Действительность: Расстройства аутистического спектра - это особенности развития, а не болезнь. Аутизм не лечится никакими средствами, нет никакой таблетки от него. Однако со временем можно адаптировать человека к социальной жизни.

Миф 2: Аутизм связан с прививками.

 Действительность: Расстройства аутистического спектра - это генетическое нарушение, с ним рождаются, а не приобретают из-за прививки в детстве или в результате неправильного воспитания. Есть научно обоснованных данных о связи между вакциной против кори, коклюша и краснухи и развитием аутистических расстройств у детей, поскольку поражения мозга происходит еще на этапе внутриутробного развития плода.

 Миф 3: Аутизм - редкое нарушение.

Действительность: Сам по себе диагноз признали недавно, в некоторых странах он мало изучен. По статистике ВОЗ, 1 ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра. Аутизм более распространен, чем синдром Дауна, поэтому редким назвать его вряд ли можно.

Миф 4: У людей с аутизмом является нарушение интеллекта.

Действительность: Если у ребенка есть проблемы с интеллектом - это дополнительный диагноз.

 Миф 5: Все люди с аутизмом - гении.

Действительность: Люди с аутизмом разные. Так, среди них есть те, кто может решать сложные математические задачи и обладает феноменальной памятью, а есть люди со средними способностями. Люди с аутизмом могут быть чрезвычайно одаренными, однако им требуется гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

Миф 6: Люди с аутизмом агрессивны.

 Действительность: Иногда их поведение может показаться странным, потому что они не могут иначе выразить свои потребности. Когда человек не может ничего о себе сообщить не может согласиться или отказаться, она пытается всевозможными способами показать, что ей не нравится, привлекая внимание окружающих. Они более чувствительны к неудачам.

Миф 7: Люди с аутизмом замкнутые, не хотят общаться и им никто не нужен.

Действительность: Это не так. Как и все, они испытывают потребность в общении. Им всегда есть что сказать, просто сложно это сделать. Поэтому нужно вовремя найти альтернативный способ коммуникации. Им очень нужна наша помощь, поддержка и понимание.

Источник: Центр громадського здоров’я України

Общество
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2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
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