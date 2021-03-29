Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения Тойота Королла производится с 1966 года автомобилестроительной корпорацией из Японии — Toyota Motor Corporation. Этот компактный, элегантный и стильный седан отлично подходит для эксплуатации в различных дорожных условиях, как на уличных дорогах, так и за пределами города.

В 1974 года Тойота Королла попала в Книгу рекордов Гиннеса — это самая продаваемая модель авто в мире. Сегодня транспортные средства не потеряли популярность и до сих пор пользуются спросом на рынке.

Особенности Toyota Corolla 2021 года

Если вас заинтересовал автомобиль Toyota Corolla, цена в Украине на эту модель может варьироваться в некотором диапазоне, так как производитель предлагает машину в нескольких комплектациях. Не стоит забывать и про гибридную версию, оснащенную не только бензиновым двигателем, но и высоковольтной аккумуляторной батареей.

Желание купить Toyota Corolla возникает у автомобилистов по ряду причин. Среди них:

• изящный дизайн кузова;

• современные функции и безопасность;

• удобная и продуманная приборная панель;

• роскошная отделка просторного салона.

Отдельного упоминания заслуживает уникальная система безопасности Toyota Safety System, отвечающая за широкий перечень задач. Она также отвечает за стабилизацию автомобиля на дороге и оснащена противобуксовочной системой.

Автомобили серии Toyota Corolla: технические характеристики и особенности

В зависимости от выбранной комплектации транспортные средства имеют следующие показатели:

• мощность силового агрегата — 132 л.с.;

• максимальная скорость движения — 200 км/ч;

• ускорение с места до 100 км/ч — за 9,7 секунд;

• расход горючего — от 6,4 л за 100 километров пробега.

Объем багажного отделения с поднятыми сиденьями составляет 471 л. Дорожный просвет автомобилей — 150 мм.

Гибридная версия Toyota Corolla 2021 года выпуска

Если вас заинтересовал автомобиль серии Toyota Corolla, комплектация его может быть разной, включая наличие гибридного мотора. Он позволяет более рационально расходовать горючее, при этом беря заряд для аккумуляторной батареи во время замедления и торможения, а также при ускорении — получая энергию за счет работы бензинового агрегата.

Гибридные машины Тойота Королла не нуждаются в подключении к электросети. Наличие аккумуляторной батареи не оказывает влияния на ходовые характеристики и удобство управления автомобилем. Вы сможете убедиться в этом сами, записавшись на тест-драйв авто в официальном автосалоне, например, в City Plaza Toyota.

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