Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах

Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій у ДП України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (м. Київ) та «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса) в поточному році вже стартувало.

Так, до «Артека» цьогоріч на І зміну вже направлено вісім дітей із Сумської міської територіальної громади: двоє дітей, позбавлених батьківського піклування, та шестеро – з багатодітних сімей.

Протягом трьох тижнів, з 15 березня по 4 квітня, діти будуть безкоштовно забезпечені п’ятиразовим харчуванням, а також змістовно відпочинуть: братимуть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих заходах, розважально-ігрових програмах та змаганнях, крім того, вони розглядатимуть теми в межах шкільної програми.

Щоб скористатись правом на оздоровлення та відпочинок дітей, батькам, або особам, які їх замінюють необхідно звернутися до управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» за адресою: вул. Горького, 21 із заявою, копією документа, що посвідчує особу дитини, копіями документів, які підтверджують її пільговий статус, завіреними в установленому законодавством порядку або поданими з пред’явленням оригіналів.

Детальніше про прийом заяв можна ознайомитись на сайті управління.

Путівки надаються дітям віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в порядку черговості взяття їх на облік у межах належності до однієї пільгової категорії.

Дитина має право на забезпечення путівкою до зазначених дитячих закладів оздоровлення та відпочинку раз на рік за умови, що пільгова путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

За бажанням батьків діти мають право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою, в розмірі 20% чи 30% вартості, за відсутності відповідної путівки або отримати путівку з більшою частковою оплатою вартості, яка є в наявності.