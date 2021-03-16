Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:21161

Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах

Департамент соціального захисту населення повідомляє про початок прийому заяв на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій Сумської міської територіальної громади.

Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій у ДП України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (м. Київ) та «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса) в поточному році вже стартувало.

Так, до «Артека» цьогоріч на І зміну вже направлено вісім дітей із Сумської міської територіальної громади: двоє дітей, позбавлених батьківського піклування, та шестеро – з багатодітних сімей.

Протягом трьох тижнів, з 15 березня по 4 квітня, діти будуть безкоштовно забезпечені п’ятиразовим харчуванням, а також змістовно відпочинуть: братимуть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих заходах, розважально-ігрових програмах та змаганнях, крім того, вони розглядатимуть теми в межах шкільної програми.

Щоб скористатись правом на оздоровлення та відпочинок дітей, батькам, або особам, які їх замінюють необхідно звернутися до управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» за адресою: вул. Горького, 21 із заявою, копією документа, що посвідчує особу дитини, копіями документів, які підтверджують її пільговий статус, завіреними в установленому законодавством порядку або поданими з пред’явленням оригіналів. 

Детальніше про прийом заяв можна ознайомитись на сайті управління.

Путівки надаються дітям віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в порядку черговості взяття їх на облік у межах належності до однієї пільгової категорії.

Дитина має право на забезпечення путівкою до зазначених дитячих закладів оздоровлення та відпочинку раз на рік за умови, що пільгова путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

За бажанням батьків діти мають право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою, в розмірі 20% чи 30% вартості, за відсутності відповідної путівки або отримати путівку з більшою частковою оплатою вартості, яка є в наявності.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
Сегодня 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
Вчера 19:58
Роботодавець не виплатив заробітну плату. Як діяти?
Вчера 15:59
Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом
Вчера 13:15
Областной бюджет – 2020 выполнили всего на 94%
Вчера 13:06
Инверторы для гелиосистем: виды и назначение
17.03.2021 18:56
ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
17.03.2021 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
17.03.2021 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
17.03.2021 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
17.03.2021 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
16.03.2021 15:00
Жители Сумщины, получавшие субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
16.03.2021 13:47
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

В Сумах усилили карантин на две недели
Сегодня 10:51
На Сумщине 52863 случая заболевания коронавирусом.
Сегодня 08:36
С сайта Сумского облсовета исчез наезд на депутата Медуницу
Сегодня 11:11
Полиция Сумщины разыскивает псевдобанкира, который опустошил счет жителя Лебедина
Сегодня 10:40
В Сумах на самоизоляции 800 школьников
Сегодня 10:35
В Украине могут ввести регулирование розничных цен на масло, хлеб и муку
Сегодня 10:29
В Сумах разыграли Кубок АФСО среди 12-летних
Сегодня 10:28
На Сумщине лесники обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны
Сегодня 10:18
Волейболисты СумГУ выиграли зональные соревнования «Студенческой лиги Украины»
Сегодня 09:49
Вихованець Сумської дитячої музичної школи отримав нагороду у вокальному конкурсі
Сегодня 09:06
В Сумах прошел Чемпионат ГСЧС Украины по самбо
Сегодня 08:35
На Сумщине 489 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня 08:28
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.05; 19.30
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.30; 17.55
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.50
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.