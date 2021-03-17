Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32515

Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом

Головна інфекціоністка області Ірина Троцька дала кілька порад зі свого досвіду боротьби з коронавірусом.

Про них вона написала у фейсбуці.

«Чергова (яка за рахунком?) хвиля коронавірусної інфекції щодня призводить до появи  «обізнаних експертів», які інформують нас про нові ліки чи способи профілактики та лікування недуги...

Маючи достатній, вже більше року, досвід боротьби із підступним вірусом, хочу дати декілька порад.

По-перше, абсолютно 100%-го  способу знищення коронавірусу SARS-CoV-2 сьогодні, на жаль, не існує. Тобто, я маю на увазі, що відсутні ефективні лікарські засоби, які працюють. Але наша імунна система сама знищує вірус впродовж 2-х, рідше 3-4-х тижнів. Тому ми мусимо просто допомогти їй в цьому.

Отже... Необхідно здійснити все задля уникнення ускладнень. Що для цього треба робити і чого не треба?

Половина успіху — своєчасне звернення до лікаря. 

Не займайтеся самолікуванням. Пам'ятайте — так звані імуномодулятори, народні засоби: часник, цибуля, пари спирту, калина-малина не працюють.

Намагайтесь об'єктивно оцінити свій стан: температуру, насичення крові киснем (сатурацію), пульс, дихання.

Знизьте фізичні навантаження, пам‘ятайте, що сон — це теж ліки, особливо при COVІD-19.

Більше лежіть на животі, у прон-позиції, яка підвищує рівень насичення крові киснем. До речі, прон-позиція — це ідеальне положення для хворого на COVІD-19, вона дозволяє збільшити дихальний об`єм легень. Для зручності можна одну подушку підкласти під грудну клітку, другу — під таз, щоб живіт трохи провисав. Повним людям буде легше лежати на боці.

Пам'ятайте — підвищена температура при COVІD-19 не йде нам на користь. Тому приймайте жарознижуючі: парацетамол або ібупрофен. Але ні в якому разі не аспірин!

Нестероїдні протизапальні лікарські засоби, антикоагулянти,  інколи гормони відносяться до рекомендованих препаратів. Щодо антибіотиків, то вони показані дуже незначній кількості хворих. Ви знаєте, інколи до нас поступають пацієнти, які вже отримали два-три курси антибіотиків, при чому досить сильних, таких, наприклад, як меранем! Хоча підстав для цього, з урахуванням результатів аналізів, не було.

(З протоколу:

1) В переважній більшості випадків призначення антибактеріальних препаратів амбулаторним пацієнтам є недоцільним.

2) при підозрі чи підтвердженій інфекції COVІD-19 із середньотяжким перебігом не призначати антибіотики без наявності клінічної підозри на бактеріальну інфекцію.) До речі, захворівши сама, обійшлася без антибіотиків, не дивлячись на двобічну пневмонію.

Ключовими у відновленні під час хвороби є повноцінний раціон та достатня кількість рідини (не менше 2-3 літрів).

У разі інфекції організм повинен інтенсивно працювати, щоб забезпечити імунну відповідь та мати для цього енергетичні запаси. Йому також потрібні поживні нутрієнти — білки, жири, вуглеводи та харчові волокна (клітковина). Цього всього не можуть вмістити жодні пігулки!

Тому на цьому я зупинюсь більш детально.

Попри те, що під час хвороби з кашлем, підвищеною температурою чи навіть без відчуття смаку, вам може не хотітися їсти та ви можете не відчувати голоду, підтримувати свій організм з допомогою нормальної їжі важливо.

Що їсти під час хвороби?

Овочевий суп чи курячий бульйон, які можна просто пити та досить легко приготувати самостійно.

Прості вуглеводи. Це різні крупи чи цільнозерновий хліб. Від них не болить живіт, а смак не дратує. Приміром, звичайний рис чи тост.

Імбир. Його також можна заливати окропом і робити з нього напій чи додавати його в чай або їсти мариновані “пелюстки”. Імбир допоможе врятуватися від нудоти.

Продукти з вітаміном С. У цьому випадку краще їсти щось багате на різні нутрієнти, окрім вітаміну С. Тож обирайте перець чилі чи просто паприку, ківі, полуницю, брюссельську капусту, броколі чи виноград. Можливо, у вас в морозилці є заморожені ягоди смородини. Вони також містять багато вітаміну С.

Зелені овочі — зелень, броколі, листова капуста, горошок. Їх все ж важче себе змусити їсти, але пам’ятайте про опцію овочевих супів. Ці нутрієнти містять провітамін А та багато магнію, фолату і знову ж таки вітаміну С.

Не уникайте білків. У разі хвороби вони дуже важливі через брак рухової активності, коли ви залишаєтеся на лікуванні вдома і часом не проходите й сотні кроків. Джерела білка є різноманітні — це безліч бобових (сочевиця, нут, горох), м’ясо птиці, кисломолочний і твердий сири, яйця, риба, м’ясо тварин. Вам може не хотітися такої «тяжкої» їжі, утім можна знайти вихід — випити чай з кількома горішками, додати в салат трохи нуту, з’їсти шматочок сиру з цільнозерновим тостом. Пам’ятайте, що порція має бути невеликою.

Щодо комп‘ютерної томографії, то вона виконується при призначенні лікарем, і не раніше 7-8 дня захворювання.

Не забувайте про ваші хронічні захворювання,  контролюйте рівень цукру при діабеті, артеріальний тиск та ін.

Якщо сімейний лікар рекомендує госпіталізацію, не зволікайте.

Налаштовуйтесь на позитив — це дуже важливо. І пам‘ятайте: ваші шанси захворіти  на COVІD-19 вдруге незначні.

Бережіть себе. Все буде добре», - написала вона.

Общество
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Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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