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Вчера 19:58252

Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья

К сожалению, в наших широтах период межсезонья — это не всегда яркое солнце и теплые дни. Когда зима переходит в весну, а осень — в зиму, обычно стоит мрачная и дождливая погода, слякоть и серость.

Потому хочется одеваться ярче и красивее, в настоящую брендовую одежду, которая поднимет настроение в серые будни. Мы предлагаем 5 лайфхаков, как выглядеть модно, стильно и трендово в межсезонье 2021 года!

Способ № 1: верхняя одежда с «фишкой»

Верхняя одежда — это то, без чего не обойтись в межсезонье. Ведь без куртки или пальто пока еще будет холодно. Потому, чтобы не выглядеть хмуро, постарайтесь выбрать верхнюю одежду с «фишкой» — необычным декором, ярким принтом, интересного кроя, да хотя бы бросающейся в глаза расцветки. 2021 год радует разнообразием стилей, потому подобрать куртку, парку или тренч можно буквально под любой образ. Отдавайте предпочтение фасонам oversize и ярким модным оттенкам: алый, теплый оранжевый, глубокий синий цвет.

Способ № 2: обилие трикотажа

Трикотаж — находка для любого сезона. Даже жарким летом тонкий трикотаж на основе хлопка будет универсальной тканью для красивой базовой одежды. А уж холодной зимой и в демисезонную сырость точно стоит купить брендовую одежду из мягкого и приятного к телу теплого трикотажа. Свитеры оверсайз крупной вязки, тонкие водолазки, подходящие под любой образ, облегающие платья ультрамодной длины миди — все это будет актуально весной и осенью 2021 года.

Способ № 3: многослойность

В период межсезонья, пока еще не слишком тепло и не удастся обойтись одним лишь лонгсливом или футболкой, вполне можно практиковать многослойность. Главная фишка наступающего теплого сезона — чтобы каждый слой был виден. А если вы снимете что-то сверху, вся оставшаяся на вас одежда будет логичным завершенным ансамблем. Беспроигрышные варианты — брендовая одежда, к примеру, в деловом стиле: топ или футболка, сверху нее расстегнутая на несколько пуговиц рубашка, поверх рубашки кардиган, жакет или жилет. Конечно, все вещи должны гармонировать между собой и сочетаться.

Способ № 4: сочетание несочетаемого

Конечно же, с этим тоже не стоит перебарщивать. Но если вас неизменно тянет сочетать контрастные стили и одежду из разных образов, то весна-2021 — самое время воплотить свои фантазии в жизнь! Строгий офисный костюм вполне «сыграет» с явно спортивными объемными кроссовками, романтичное платье в цветочек из легкого шифона — с грубыми сапогами в стиле милитари, а джинсы серого или молочного оттенка заменят деловые брюки. Аксессуары тоже можно подбирать на грани контраста, и не бойтесь экспериментировать!

Способ № 5: обыгрывайте образ аксессуарами

А вот, кстати, и об аксессуарах. Именно они вполне способны изменить образ до неузнаваемости. Иногда достаточно поменять лишь одну деталь, и можно быстро сменить look из делового офисного дресс-кода в наряд для вечеринки. Тут большую роль играют обувь, отдельные элементы гардероба (топ, накидка, блуза), сумка, шляпка или шаль, и, конечно же, украшения. Именно в межсезонье стоит уделить внимание таким аксессуарам, как головные уборы, шарфы и шали, перчатки — варианты из легких тканей можно носить даже теплой весной. 

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Общество
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Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
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