Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми» Неправильне харчування, перекушування на ходу замість повноцінного прийому їжі та постійні стреси негативно позначаються на здоров`ї органів травлення, а від їх нормального функціонування залежить здоров'я всього організму.

У відділенні гастроентерології медичного центру «ОН Клінік Суми» проводиться діагностика, терапія та профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Які органи лікує гастроентеролог

Гастроентеролог лікує органи травлення:

- стравохід;

- підшлункову залозу;

- жовчний міхур;

- печінку;

- шлунок;

- кишечник;

- селезінку.

Гастроентеролог в медичному центрі «ОН Клінік Суми» лікує захворювання шлунково-кишкового тракту:

- коліт;

- ентерит;

- гастрит;

- дуоденіт;

- патології стравоходу;

- хронічний панкреатит;

- хворобу Крона;

- дискінезію жовчних шляхів;

- жовчнокам'яну хворобу (ЖКХ);

- виразку шлунка і дванадцятипалої кишки;

- гепатит;

- передракові патології стравоходу, шлунка, кишечника;

- цироз, ураження печінки в результаті аутоімунних захворювань, порушення обміну речовин, прийому лікарських засобів.

Приводом для негайного обстеження у гастроентеролога є наявність наступних симптомів:

- печія;

- нудота;

- здуття живота;

- запор, діарея;

- гіркота у роті;

- погіршення апетиту;

- блювота;

- періодично виникають болі в боці, животі;

- швидке схуднення або набір ваги;

- наявність слизу, крові в калі.







Регулярні консультації гастроентеролога показані пацієнтам з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Огляд лікаря потрібен для контролю перебігу захворювання та корекції дієти або схеми терапії при необхідності.

Регулярне спостереження гастроентеролога при лікуванні хронічних захворювань шлунка (гастрит, дуоденіт) дозволяє уникнути розвитку виразкової хвороби та інших серйозних ускладнень.

Контроль лікаря необхідний також при лікуванні хронічних захворювань кишечника. Після усунення запалення в кишечнику призначається підтримуюча терапія, що перешкоджає загострення захворювання.

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