Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ

Не дивлячись на насиченість інформаційного простору, новини про загострення на фронті та закриття відверто проросійських інформаційних помийок, пробиваються й новини про ситуацію навколо міжнародних закупівель медикаментів. Останнім часом на центральному рівні, паралельно один одному, розгортаються скандали, що пов’язані з міністром охорони здоров’я Степановим. Усі вони стосуються міжнародних закупівель медикаментів.

Слід почергово розглянути кожен із них. Перший, який має довгий шлейф, – це закупівля китайської вакцини Sinovac. Я неодноразово писав про цю закупівлі, починаючи з грудня минулого року. Власне, корупційна складова закупівлі, що пройшла через Степанова ось до чого призвела:

На середину лютого в Україні вакцинованих від COVID-19 – 0 людей. Натомість, ми можемо побачити відкриту статистику інших країн:

– Велика Британія: 13,2 млн вакцинованих від COVID-19 громадян.

– Ізраїль: 5,8 млн введених доз вакцин.

– ОАЕ: 4,5 млн населення вакциновано від коронавірусу.

– Чилі: 1,07 млн введено доз вакцин.

– Румунія: 930 тисяч вакцинованих.

– Словаччина: 242 тисячі імунізовано.

Нагадаю, Україна закупила вакцину у вітчизняної фірми «прокладки» “Лекхім”. Вже сьогодні фірма-постачальник просить відтермінувати термін поставки вакцини ще на кінець квітня. За дивним збігом обставин, із легкої руки Степанова, Україна закупила вакцину за найвищою ціною в світі.

Як результат, вакцини досі не має, а 10 лютого 2021 року НАБУ порушило кримінальну справу, щодо можливих зловживань при закупівлі вакцини Sinovac чиновниками МОЗ.

Другий скандал, так само пов’язаний із закупівлею медичних препаратів, але вже іншого характеру. На сьогодні пацієнтські організації та голови спільнот б’ють на спалах, щоб привернути увагу чиновників до проблем людей, які живуть із ВІЛ, хворих на туберкульоз чи онкологію.

На сьогодні Держава-Україна не розпочала міжнародну процедуру закупівлі медикаментів для цих категорій населення. Сама ж процедура закупівлі триває 50 днів, а ще термін поставки та розподіл по регіонам. Вже сьогодні можна констатувати той факт, що в поточному році вірогідне переривання лікування даних категорій населення.

Слід нагадати, що терапія для людей із ВІЛ є по життєвою, в нашій державі вона видається безкоштовно. Від цього препарату залежить життя людини. Ще гірша ситуація з лікуванням на туберкульоз. Якщо пацієнт не долікувався, вірус випрацьовує стійкість до препарату – мутує, і для цієї людини потрібна вже нова схема медикаментів, з самого початку. Слід нагадати, що лікування туберкульозу в часових рамках займає в середньому 6-10 місяців, у той час як мультирезистентний туберкульоз – від 12 до 18 місяців.

Міністр охорони здоров’я не помічає цієї проблеми, ігнорує звернення громадських організацій та пацієнтів. Країна у другому півріччі може отримати значний спалах епідемії на соціально небезпечні захворювання, що накладається на епідемію COVID-19.

Реагуючись на інформаційну хвилю МОЗ робить публічний удар по ДУ “Медзакупівлі”.