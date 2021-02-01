Коронавирус на Сумщине отступает? На Сумщине стабильно второй месяц происходит падение выявленных случаев COVID-19.

На понедельник, 8 февраля, в области уже 46 512 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 45 919). После 679 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось всего 593. Относительный рост за неделю понизился с 1,5% до 1,3%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 221 485 до 1 246 990. Рост тоже упал – почти 2% (было 2,3%).

В Сумах уже 22347 случая заражения, за 7 дней добавилось 223 новых случая (неделей ранее 286); дальше Сумской район – 2800, добавилось 35 (40); Конотоп – 2226, добавилось 51 (47); Ахтырка – 2109, добавилось 35 (21); Ромны – 2037, добавилось 16 (16); Шостка – 1899, добавилось 31 (42); Кролевецкий район – 1334, добавилось 29 (24); Глухов – 1322, добавилось 11 (7); Лебедин – 1296, добавилось 18 (22); Белопольский – 1203, добавилось 11 (11); Тростянецкий– 1195, добавилось 10 (17); Бурынский – 950, добавилось 10 (15); Роменский – 909, добавилось 10 (22); Путивльский – 698, добавилось 18 (24); Недригайловский – 599, добавилось 2 (11); Ахтырский – 589, добавилось 4 (6); Липоводолинский – 519, добавилось 15 (19); Краснопольский – 510, добавилось 16 (10); Конотопский – 476, добавилось 2 (5); Глуховский – 365, добавилось 7 (8 ); Ямпольский – 381 добавилось 24 (16); Середина-Будский – 251, добавился 1 (1); Лебединский – 202, добавилось 4 (5); Великописаревский – 158, добавилось 6 (3); Шосткинский – 137, добавилось 4 (4).

За неделю на Сумщине выздоровели 1246 человек (неделей раньше 1240): в Сумах – 598 (557), дальше Конотоп – 106 (72), Шостка – 70 (84), Сумской район – 58 (78), Ромны – 53 (4), Ахтырка – 38 (74), Глухов – 33 (28), Путивльский район – 30 (30), Тростянецкий район – 27 (17), Глуховский – 26 (7), `Лебедин – 25 (28), Белопольский– 25 (33), Роменский – 25 (4), Бурынский – 25 (3), Кролевецкий – 22 (35), Липоводолинский – 17 (20), Ямпольский – 15 ( , Краснопольский – 14 (23), Ахтырский – 11 (50), Великописаревский – 8 (3), Шосткинский – 6 (3), Недригайловский– 4 (36), Лебединский – 4 (11), Конотопский – 4 (9), Середина-Будский – 2 (3).

Всего выздоровело 43 811 (было 42 565). Процент выздоровления вырос – 94,2% (7 дней назад был 92,7%), среднеукраинский – 86,3% (было 83,8%) – 1 075 743 из 1 246 990.

За прошедшую неделю было зафиксировано 13 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 15): в Сумах – 4 (всего 255), Конотопе – 1 (49), Роменском – 0 (17), Краснопольском – 3 (9), Кролевецком районе – 0 (28), Бурынском – 0 (19), Шостке – 2 (27), Ахтырке – 0 (21), Белопольском – 0 (20), Ахтырском – 0 (9), Ромнах – 0 (34), Глухове – 1 (19), Путивльском районе – 0 (16), Тростянецком – 0 (14), Конотопском – 0 (13), Лебедине – 0 (13), Недригайловском – 0 (8 ), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Лебединском – 1 (6), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2), Ямпольском – 0 (1).

Всего 630. Процент смертности несколько вырос– 1,35% (было 1,34%). В Украине выше – 1,90% (было 1,86%) – 23 644 из 1 246 990.

На Сумщине стабильно 60,8% заболевших составляют женщины – 28 262 против 18 250 мужчин. По возрастам заболело 1713 детей до 18 лет (+24 за неделю), 37584 человек в возрасте 18-64 лет (+428), 7215– 65 лет и старше (+141). Заболело 2485 медработника (+25). За неделю проведено 2501 ПЦР-тест.

Сумщина опустилась в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 11-е место (была 10-й).