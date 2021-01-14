Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:28242

Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ

В обласному центрі зайнятості чітко дотримується графік відвідин об’єднаних територіальних громад з метою ознайомлення з їх роботою, вивченням ситуації на локальних ринках праці та надання практичної допомоги у працевлаштуванні незайнятих громадян.

19 січня 2021 року директори обласного центру зайнятості та центру професійно-технічної освіти Володимир Підлісний та Михайло Гузь зініціювали робочу зустріч з головою Недригайлівської об’єднаної територіальної громади Костянтином Воковим.

На території цієї громади ось уже третій рік результативно діє навчальне відділення Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості».

- Ми виробили чіткий алгоритм скоординованих дій, який дасть новий імпульс розвитку Хоружівського відділення ЦПТО, - говорить голова ОТГ К.Волков. – Зокрема, на його базі вчитимемо майбутніх кухарів, бджолярів, розвиваємо туристичну галузь. Наші краєвиди, історія краю, його славна минувшина  вабить людей з усіх куточків України. Спільно зі службою зайнятості ми робимо впевнені кроки, аби скоротити до мінімуму безробіття серед сільського населення.    

З метою сприяння реформі децентралізації в Україні, розширення можливостей місцевих громад, підвищення ефективності та результативності роботи громади та надання методичних і консультативних рекомендацій фахівцями різних сфер діяльності громади на базі навчального відділення Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» створений Центр сприяння розвитку ОТГ Державної служби зайнятості у Сумській області.

Свого часу за ініціативи обласного центру зайнятості підписано доручення голови ОДА «Про міжвідомче забезпечення організації діяльності Центру сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад державної служби зайнятості у с. Хоружівка Недригайлівського району», яким керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, Сумського центру розвитку місцевого самоврядування, регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» зобов’язано сприяти інформаційно-просвітницькому розвитку ОТГ шляхом участі у семінарах, нарадах, навчанні та інших відповідних заходах, які проводяться для посадових осіб органів місцевого самоврядування та членів громади з актуальних для них питань; забезпечувати періодичне інформаційне наповнення Центру сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад державної служби зайнятості шляхом надання інформації відповідно до повноважень за такими напрямками – організація охорони громадського порядку, цивільний захист населення та охорона праці, запровадження енергозберігаючих технологій у енергетиці, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення громади, безпечна експлуатація будівель та споруд, соціальна робота, освіта та охорона здоров’я, культура та зелений туризм, землевпорядкування.

Основними напрямами діяльності Центру сприяння розвитку ОТГ ДСЗ є надання платформи для діяльності осіб, які опікуються питаннями розбудови місцевого самоврядування та децентралізації влади; забезпечення територіальних громад висококваліфікованими фахівцями; сприяння вирішенню проблеми безробіття серед мешканців територіальних громад та реалізація спільних проектів із створення нових робочих місць; підготовка та поширення тематичних експертних консультацій (роз’яснень), методичних рекомендацій з питань, пов'язаних з регіональним та місцевим розвитком, здійсненням інвестицій, наданням послуг населенню у сферах охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, роз’яснення земельного та водного законодавства, порядку реєстрації речових прав на землю, нерухоме майно та їх обтяжень, благоустрою та комунальних послуг; охорони громадського порядку; пожежної безпеки, соціальних послуг; інновацій, туризму, енергоефективності, транспортної інфраструктури; реалізація інформаційно-просвітницьких ініціатив; організація, проведення та надання платформи для участі у зустрічах з науковцями, підприємцями та представниками громадських об`єднань, що зацікавлені в комплексному розвитку громад, відповідно до Стратегії регіонального розвитку Сумщини; допомога в розробці стратегічних документів щодо розвитку місцевого самоврядування; проведення презентацій, конференцій, виставок, семінарів, круглих столів з питань допомоги громадам.

Обласна служба зайнятості системно розбудовує навчальне відділення «Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» в с. Хоружівка. Адже результативність щодо працевлаштування селян доказали роки його існування. Період розбудови проходить у тісній взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування Сумщини, керівництва Державної служби зайнятості.

Общество Асоціація міст України Володимир Підлісний Михайло Гузь
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Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
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