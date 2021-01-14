Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков Обычно спиртовые дрожжи отличаются сниженным сроком брожения. И это огромный плюс, ведь они дают возможность получить качественный алкоголь, не ожидая результата длительное время.

Еще данный вид продукции позволяет увеличить крепость готового к перегону сусла, что очень важно для производителей «взрослых напитков» и домашнего самогоноварения.

Спиртовые дрожжи «Турбо» служат отличным вариантом для создания горячительного, позволяют винокуру контролировать количество воды и сахара. Крепость в данном случае будет 20°-23°. Приобрести это уникальное сырье по низкой цене, как и присмотреться к другим спиртовым дрожжам можно на сайте https://alcofanshop.com/catalog/drozhzhi. Выбор приятно удивит, как и ценовой диапазон всего ассортимента товара.

Почему стоит использовать спиртовые дрожжи

Они имеют в своем составе особые ферменты, которые с легкостью расщепляют «несбраживаемые» виды сахаров. Мало того, любители самогона отмечают, что при использовании данного сырья количество сивушных масел и прочих вредных примесей резко падает. В результате чего, продукт становится чистым, пригодным для употребления.

Еще спиртовые дрожжи делают сусло готовым к перегону уже через 48 часов. Это достаточно весомый результат. Качество алкоголя с ними повышается в разы.

Что еще присутствует в составе продукта

Компонентов большое количество, ниже представлены основные из них:

• турбо-добавки, которые активизируют процесс размножения грибка;

• своеобразные гасители, благодаря которым нет сильного отхода пены и отбродившей жидкости;

• подкормки, благодаря которым сохраняются все витамины и полезные компоненты;

• регуляторы кислотности сусла;

• иногда добавляются сорбенты, которые помогают сделать первичное сырье (брагу) светлого цвета.

Плюсы покупки данного товара в интернет-магазине Alcofanshop

Преимуществ сотрудничества много:

• несколько видов оплаты и оперативная доставка;

• проверенное качество товара;

• возможность возврата в том случае, если покупателя что-то не устроит;

• низкие цены;

• все популярные виды спиртовых дрожжей для производства зернового самогона и не только;

• низкая себестоимость качественного спиртного «на выходе».

Приобретая спиртовые дрожжи от ведущих производителей, покупатель делает правильный выбор. Не останется никаких сомнений в том, что напитки будут изготовлены «на высшем уровне», а следовательно, не оставят равнодушными ни одного дегустатора.

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