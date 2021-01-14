Общество

admin
admin
19.01.2021 13:09580

Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков

Обычно спиртовые дрожжи отличаются сниженным сроком брожения. И это огромный плюс, ведь они дают возможность получить качественный алкоголь, не ожидая результата длительное время.

Еще данный вид продукции позволяет увеличить крепость готового к перегону сусла, что очень важно для производителей «взрослых напитков» и домашнего самогоноварения.

Спиртовые дрожжи «Турбо» служат отличным вариантом для создания горячительного, позволяют винокуру контролировать количество воды и сахара. Крепость в данном случае будет 20°-23°. Приобрести это уникальное сырье по низкой цене, как и присмотреться к другим спиртовым дрожжам можно на сайте https://alcofanshop.com/catalog/drozhzhi. Выбор приятно удивит, как и ценовой диапазон всего ассортимента товара.

Почему стоит использовать спиртовые дрожжи

Они имеют в своем составе особые ферменты, которые с легкостью расщепляют «несбраживаемые» виды сахаров. Мало того, любители самогона отмечают, что при использовании данного сырья количество сивушных масел и прочих вредных примесей резко падает. В результате чего, продукт становится чистым, пригодным для употребления.

Еще спиртовые дрожжи делают сусло готовым к перегону уже через 48 часов. Это достаточно весомый результат. Качество алкоголя с ними повышается в разы.

Что еще присутствует в составе продукта

Компонентов большое количество, ниже представлены основные из них:

  • • турбо-добавки, которые активизируют процесс размножения грибка;

  • • своеобразные гасители, благодаря которым нет сильного отхода пены и отбродившей жидкости;

  • • подкормки, благодаря которым сохраняются все витамины и полезные компоненты;

  • • регуляторы кислотности сусла;

  • • иногда добавляются сорбенты, которые помогают сделать первичное сырье (брагу) светлого цвета.

Плюсы покупки данного товара в интернет-магазине Alcofanshop

Преимуществ сотрудничества много:

  • • несколько видов оплаты и оперативная доставка;

  • • проверенное качество товара;

  • • возможность возврата в том случае, если покупателя что-то не устроит;

  • • низкие цены;

  • • все популярные виды спиртовых дрожжей для производства зернового самогона и не только;

  • • низкая себестоимость качественного спиртного «на выходе».

Приобретая спиртовые дрожжи от ведущих производителей, покупатель делает правильный выбор. Не останется никаких сомнений в том, что напитки будут изготовлены «на высшем уровне», а следовательно, не оставят равнодушными ни одного дегустатора. 

®

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
Вчера 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.