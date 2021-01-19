Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:30195

Хто може набути статусу безробітного?

Пандемія коронавірусу спровокувала зростання кількості безробітних в Україні.

Хто може набути статусу безробітного: роз’яснення дає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Статусу безробітного може набути:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

- Статус безробітного надається вищезазначеним особам за їх особистою заявою (у тому числі поданою засобами електронної ідентифікації) у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у службі зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування, - уточнює В.Підлісний.

Общество Володимир Підлісний Центр зайнятості
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28

Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ

В обласному центрі зайнятості чітко дотримується графік відвідин об’єднаних територіальних громад з метою ознайомлення з їх роботою, вивченням ситуації на...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине 74 651 случай заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50
На Сумщине 74 593 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Вчера 08:42
На Сумщине травмировались дети
Сегодня 12:35
Сумской горсовет не смог отменить свое решение о передаче земли «Федорченко»
Сегодня 12:21
Юноши из Сум отправились проходить срочную военную службу
Сегодня 12:03
На Сумщине взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве пенсионерки
Сегодня 11:48
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 11:36
Житель Сумщины из-за давнего конфликта застрелил соседа
Сегодня 11:24
В Сумском областном управлении культуры новый старый руководитель
Сегодня 11:14
Мэр Сум ратует за маски только на словах
Сегодня 10:46
Шосткинец покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 8-го этажа
Сегодня 10:42
В Шостке пьяный подросток разбил окна в офисе
Сегодня 10:30
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.