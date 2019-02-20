Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:19381

В Сумской мэрии потратили 650 тыс. грн на «работу» болларда в центре города

По меньшей мере 650 тыс. гривен за три года сумчане потратили на обслуживание болларда, контролирующего (на самом деле нет) въезд на улицу Воскресенская.

Помните прошлогоднюю историю с боллардом? Уже могли и забыть, потому что он до сих пор находится в ремонте, пишет ЦУКР, который инициировал петицию для восстановления забора в пер. 9 Мая и контроля въезда на ул. Воскресенская. Забор установили, в тот же день грузовик сломала боллард в пер. Терезова, и в тот же вечер установленный забор был вновь срезан.

Впоследствии в департаменте инфраструктуры объяснили – как только восстановим боллард, восстановим и забор. А пока ремонт длится уже почти 50 дней, выяснилось: с 2017 года только на обслуживание и ремонт болларда из городского бюджета было потрачено 650 000 гривен.

Стоимость установки боллард нам не сообщили - в интернете приобрести похожий можно от 70 000 до 130 000 гривен, во сколько обойдется установка с камерами – неизвестно (В 2014 году установка боллард обошлась в 125 тыс. грн, говорил директор департамента инфраструктуры Ярослав Куц – Ред.).

Поэтому пока можем констатировать заполненные автомобилями пешеходные улицы, бесконтрольный въезд, ремонт продолжительностью в полтора месяца.

Фото
Общество Боллард

По тематике

В центре Сум снова повредили боллард
24.11.2020 18:19

В центре Сум снова повредили боллард

Сегодня, 24 ноября, в Сумах в очередной раз произошло ДТП с участием болларда в пер. Терезова....

В Сумах снова повредили боллард (видео)
06.12.2019 14:29

В Сумах снова повредили боллард (видео)

Четыре админматериалы составили патрульные на пьяного водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия....

В Сумах отремонтировали боллард за 200 тыс. грн, но путь в центр все равно свободен
26.09.2019 09:49

В Сумах отремонтировали боллард за 200 тыс. грн, но путь в центр все равно свободен

Летом по заказу департамента инфраструктуры ремонтировали боллард в пер. Терезова....

В центре Сум модернизируют боллард
15.08.2019 14:14

В центре Сум модернизируют боллард

В пер. Терезова снова ремонтируют боллард.... 1

В Сумах грузовик снова повредил боллард
20.02.2019 14:14

В Сумах грузовик снова повредил боллард

Сегодня, 20 февраля, в очередной раз боллард, установленный в переулке Терезова, был поврежден автомобилем....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.