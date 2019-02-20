Помните прошлогоднюю историю с боллардом? Уже могли и забыть, потому что он до сих пор находится в ремонте, пишет ЦУКР, который инициировал петицию для восстановления забора в пер. 9 Мая и контроля въезда на ул. Воскресенская. Забор установили, в тот же день грузовик сломала боллард в пер. Терезова, и в тот же вечер установленный забор был вновь срезан.
Впоследствии в департаменте инфраструктуры объяснили – как только восстановим боллард, восстановим и забор. А пока ремонт длится уже почти 50 дней, выяснилось: с 2017 года только на обслуживание и ремонт болларда из городского бюджета было потрачено 650 000 гривен.
Стоимость установки боллард нам не сообщили - в интернете приобрести похожий можно от 70 000 до 130 000 гривен, во сколько обойдется установка с камерами – неизвестно (В 2014 году установка боллард обошлась в 125 тыс. грн, говорил директор департамента инфраструктуры Ярослав Куц – Ред.).
Поэтому пока можем констатировать заполненные автомобилями пешеходные улицы, бесконтрольный въезд, ремонт продолжительностью в полтора месяца.
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