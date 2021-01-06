В урочище Бурлюк на Сумщине разводят оленей Перед новогодними праздниками на Лебединщине обустроили ферму для разведения благородных оленей.

Находится она в урочище Бурлюк - туристско-художественной территории на месте уже давно не существующего хутора Семиротовка, известного своим выдающимся уроженцем - украинским художником-футуристом, поэтом и теоретиком искусства Давидом Давидовичем Бурлюком.

Как рассказывает владелец фермы Иван Пилипенко, «пока на площади в несколько сотен гектаров живет 155 голов благородных оленей (15 самцов и 140 самок). Рядом с благородными оленями также живут 55 европейских ланей. Все животные имеют европейские санитарные паспорта и соответствующие прививки. После месячного карантина, они прибыли на Лебединщину».

Сегодня ферма разбита на несколько секций (для оленей, для ланей), которые ограждены трехметровым забором с металлической сеткой. Условия содержания оленей приближены к естественным. Это для того, чтобы животным было комфортно. Кормят их зерном, овсом, сеном, соломой, морковью, другими кормами.

Все олени на ферме с обрезанными рогами, что сделано для безопасности животных при транспортировке из Европы. Но, через несколько месяцев они отрастут. В мире существует практика продажи рогов, но пока молодая ферма этим не занимается.

Олень благородный или олень лесной (Cervus elaphus) - самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна жил в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов - европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, леса - все это привело к тому, что благородный олень превратился в исчезающий вид.

Едят олени не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы, лишайники, тростник и солянки из болотной растительности.

Безусловно, одна из немногих в Украине и, вероятно, единственная на Лебединщине, ферма благородных оленей - само по себе очень интересное для посещения место. Эмоции от знакомства с оленями - этими необычными, грациозными, своеобразными, самодостаточными и одновременно очень милыми животными - не сравнить ни с чем.

Животные уже начали привыкать к присутствию людей и не так сильно боятся. Если вести себя спокойно и миролюбиво, они даже подходят к забору. Особую слабость олени проявляют к яблокам и моркови. Холодное время года им никак не вредит, и они очень любят валяться в снегу. Следующее пополнение на ферме ожидают в конце лета, когда начнут появляться новорожденные олени.

Сегодня главная задача фермы, по словам Ивана Пилипенко - селекция и разведение на Лебединщине редких животных. Несмотря на то, что ферме всего несколько дней, там уже побывали туристы.

Возможно со временем, ферма станет частью экскурсионного маршрута Лебединщины, в рамках которого можно будет посетить и другие, не менее впечатляющие изюминки нашего края.

А сегодня главное, что туристическая локация продолжает жить и находить такие формы для выражения, которым мог бы позавидовать и сам Давид Бурлюк.

Андрей Гельминтинов, директор Лебединского художественного музея