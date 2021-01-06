Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:53426

В урочище Бурлюк на Сумщине разводят оленей

Перед новогодними праздниками на Лебединщине обустроили ферму для разведения благородных оленей.

Находится она в урочище Бурлюк - туристско-художественной территории на месте уже давно не существующего хутора Семиротовка, известного своим выдающимся уроженцем - украинским художником-футуристом, поэтом и теоретиком искусства Давидом Давидовичем Бурлюком.

Как рассказывает владелец фермы Иван Пилипенко, «пока на площади в несколько сотен гектаров живет 155 голов благородных оленей (15 самцов и 140 самок). Рядом с благородными оленями также живут 55 европейских ланей. Все животные имеют европейские санитарные паспорта и соответствующие прививки. После месячного карантина, они прибыли на Лебединщину».

Сегодня ферма разбита на несколько секций (для оленей, для ланей), которые ограждены трехметровым забором с металлической сеткой. Условия содержания оленей приближены к естественным. Это для того, чтобы животным было комфортно. Кормят их зерном, овсом, сеном, соломой, морковью, другими кормами.

Все олени на ферме с обрезанными рогами, что сделано для безопасности животных при транспортировке из Европы. Но, через несколько месяцев они отрастут. В мире существует практика продажи рогов, но пока молодая ферма этим не занимается.

Олень благородный или олень лесной (Cervus elaphus) - самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна жил в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов - европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, леса - все это привело к тому, что благородный олень превратился в исчезающий вид.

Едят олени не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы, лишайники, тростник и солянки из болотной растительности.

Безусловно, одна из немногих в Украине и, вероятно, единственная на Лебединщине, ферма благородных оленей - само по себе очень интересное для посещения место. Эмоции от знакомства с оленями - этими необычными, грациозными, своеобразными, самодостаточными и одновременно очень милыми животными - не сравнить ни с чем.

Животные уже начали привыкать к присутствию людей и не так сильно боятся. Если вести себя спокойно и миролюбиво, они даже подходят к забору. Особую слабость олени проявляют к яблокам и моркови. Холодное время года им никак не вредит, и они очень любят валяться в снегу. Следующее пополнение на ферме ожидают в конце лета, когда начнут появляться новорожденные олени.

Сегодня главная задача фермы, по словам Ивана Пилипенко - селекция и разведение на Лебединщине редких животных. Несмотря на то, что ферме всего несколько дней, там уже побывали туристы.

Возможно со временем, ферма станет частью экскурсионного маршрута Лебединщины, в рамках которого можно будет посетить и другие, не менее впечатляющие изюминки нашего края.

А сегодня главное, что туристическая локация продолжает жить и находить такие формы для выражения, которым мог бы позавидовать и сам Давид Бурлюк.

Андрей Гельминтинов, директор Лебединского художественного музея

Общество
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.