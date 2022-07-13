Де знаходять роботу внутрішньо переміщені особи на Сумщині Сумський обласний центр зайнятості опікується громадянами, які, з початком воєнних дій, були змушені змінити місце проживання й переїхали до Сумської області.

З початку вторгнення російської федерації на територію України (станом на 21.07. 2022 року) статус безробітного отримали 419 внутрішньо переміщених осіб, з них 17 - з інвалідністю.

Працевлаштовано 45 осіб зазначеної категорії, 311 отримали профорієнтаційні послуги, 5 виявили бажання пройти професійне навчання, з яких 2 вже мають роботу (швачка та пошивник шкірогалантерейних виробів), а ще 3 навчаються.

Завдяки співпраці з підприємцями по програмі компенсації витрат роботодавцям на працевлаштування ВПО забезпечено роботою 42 особи.

Службою зайнятості найбільше працевлаштовано внутрішньо переміщених осіб у сільськогосподарські, комунальні та приватні підприємства, заклади освіти.

На сьогодні статус безробітного мають 316 внутрішньо переміщених осіб, з них 268 – отримують допомогу по безробіттю, середній розмір якої становить 2 тис 139 грн.

У разі виникнення питань звертайтесь на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості

093 276 39 66; 096 109 08 37;

067 698 29 58; 095 337 41 10,

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