На Сумщині новий начальник СБУ Сьогодні, 19 липня президент України підписав Указ “Про призначення Е.Федорова начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області”.

“Призначити ФЕДОРОВА Едуарда Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області”, - йдеться в документі.

Відомо, що 41-річний Едуард Федоров є полковником СБУ, був керівником управлінь СБУ в Луганській та Донецькій областях.

У 2020 році Національний антикорупційний портал писав про Едуарада Федорова як одного з китів корупції в СБУ під керівництвом заступника голови СБУ Олександра Карпенка.

Одночасно президент звільнив колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області Руслана Григоренка