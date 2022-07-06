Сумські лісівники готові забезпечити потреби Охтирської ТЕЦ у дров'яному паливі На Сумщині реалізовується проект з відновлення Охтирської ТЕЦ та встановлення котла на альтернативному виді палива.

Планується встановлення котла, що працюватиме на дров'яній продукції: дровах паливних та трісці.

Про це йшлося на нараді, що днями відбулась у Сумській обласній військовій адміністрації.

Участь у засіданні взяв перший заступник начальника Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства Державне агентство лісових ресурсів України Віталій Ігнатченко.

Він запевнив, що лісогосподарські підприємства управління готові забезпечити потреби Охтирської ТЕЦ у дров'яному паливі, так як необхідний ресурс є. Норма споживання запланованого котла – 73 тис. м3 дров у сезон, такий обсяг цілком можливо забезпечити потужностями навіть лише південних держлісгоспів управління: Охтирського, Тростянецького, Краснопільського, Сумського і Лебединського.

Також для забезпечення потреб котельні у паливній трісці, лісгоспи готові збільшувати обсяги її випуску й проводити реалізацію на взаємно вигідних умовах.

Поряд з цим Віталій Ігнатченко наголосив, що реалізація всієї деревної продукції проводиться виключно через аукціони, тому для юридичного та фінансового врегулювання даних питань, міській владі необхідно визначитись зі споживачем та оплатою.

Нагадаємо, Охтирська ТЕЦ, яка забезпечувала потреби міста Охтирка теплом, була зруйнована рашистами наприкінці цьогорічного опалювального сезону майже вщент. Наразі опрацьовуються всі можливі варіанти для безперебійного забезпечення містян теплом у новому опалювальному сезоні.

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства