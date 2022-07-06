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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У вересні очікується представлення проєкту схеми теплопостачання Охтирської ТЕЦ

Попри війну, USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) відновив співпрацю з Охтиркою щодо розроблення схеми теплопостачання міста, повідомляє організація.

Координаційна нарада вже визначила основні завдання, очікувані результати та першочергові практичні кроки в напрямку розробки схеми теплопостачання міста. Участь у ній взяли представники міськради та комунальних підприємств, експерти USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) та підрядна організація-виконавець проєкту розроблення схеми теплопостачання.

Основні етапи схеми представив Вадим Литвин, директор ТОВ «Центр ефективного енерговикористання», яке є виконавцем проєкту, обраним USAID ПЕБ за результатами конкурсу. За його словами, документ повинен дозволити залучати кошти й реалізовувати заходи, які забезпечать надання якомога дешевших і надійних послуг централізованого опалення й гарячого водопостачання, використовуючи при цьому відновлювані джерела енергії. Директор компанії-підрядника також наголосив, що документ має врахувати наступний розвиток міста і, відповідно, схеми теплопостачання на найближчі 10 років.

Окреслюючи часові рамки, Вадим Литвин визначив кінець літа кінцевим строком підготовки першого проєкту пояснювальної записки, а вже у вересні очікується представлення проєкту схеми теплопостачання, і до кінця року – передача замовнику її кінцевого варіанту (з графічними, фінансовими, екологічними додатками та підготовленими проєктами розвитку/модернізації тощо).

Разом з тим, керівниця напрямку теплопостачання USAID ПЕБ Діана Корсакайте поінформувала міську владу Охтирки, що ПЕБ вивчатиме можливість надання практичної допомоги Охтирці вже на найближчий опалювальний сезон. «Тому якщо в міста є ідеї щодо забезпечення наступного опалювального сезону, ми дуже хотіли б їх почути й проаналізувати», - зазначила Діана Корсакайте, підкресливши, що ці заходи не повинні суперечити майбутній схемі теплопостачання.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого 2022 року російські окупанти обстрілювали Охтирку з важкої артилерії та скидали бомби на житлові квартали, внаслідок чого пошкоджені та зруйновані сотні житлових будинків, знищені об’єкти критичної інфраструктури.

Экономика Охтирська ТЕЦ
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