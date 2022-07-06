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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На відновлення Охтирської ТЕЦ з держбюджету виділили 86 млн грн

Місцева влада має провести всі необхідні роботи, щоб встигнути забезпечити надання послуги теплопостачання в Кременчуці, Охтирці та Чернігові.

Для цього Кабінет Міністрів України виділив понад 286 млн грн з резервного фонду. Відповідні проєкти розпоряджень, розроблені Мінрегіоном, Уряд ухвалив на виїзному засіданні у місті-герої Чернігові.

«На календарі середина літа, і до початку наступного опалювального сезону залишається мало часу. Уряд спрямовує кошти з резервного фонду на відновлення теплопостачання в Кременчуці, Охтирці та Чернігові. Тепер місцева влада має встигнути до початку опалювального сезону забезпечити надання послуги теплопостачання», — наголосив Міністр розвитку громад та територій  Олексій Чернишов.

Кошти виділені:

  •  
  • - Полтавській ОВА 100 млн грн для відбудови системи централізованого теплопостачання в Кременчуці;
  • - Сумській ОВА 86,5 млн грн для відбудови Охтирської ТЕЦ;
  • - Чернігівській ОВА 99,9 млн грн для відбудови Чернігівської ТЕЦ.

 

Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов наголосив, що організація опалювального сезону є питанням національної безпеки України.

Міністерство розвитку громад та територій України

Экономика Охтирська ТЕЦ
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