На відновлення Охтирської ТЕЦ з держбюджету виділили 86 млн грн Місцева влада має провести всі необхідні роботи, щоб встигнути забезпечити надання послуги теплопостачання в Кременчуці, Охтирці та Чернігові.

Для цього Кабінет Міністрів України виділив понад 286 млн грн з резервного фонду. Відповідні проєкти розпоряджень, розроблені Мінрегіоном, Уряд ухвалив на виїзному засіданні у місті-герої Чернігові.

«На календарі середина літа, і до початку наступного опалювального сезону залишається мало часу. Уряд спрямовує кошти з резервного фонду на відновлення теплопостачання в Кременчуці, Охтирці та Чернігові. Тепер місцева влада має встигнути до початку опалювального сезону забезпечити надання послуги теплопостачання», — наголосив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Кошти виділені:



- Полтавській ОВА 100 млн грн для відбудови системи централізованого теплопостачання в Кременчуці;

- Сумській ОВА 86,5 млн грн для відбудови Охтирської ТЕЦ;

- Чернігівській ОВА 99,9 млн грн для відбудови Чернігівської ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов наголосив, що організація опалювального сезону є питанням національної безпеки України.

Міністерство розвитку громад та територій України