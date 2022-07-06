На відновлення Охтирської ТЕЦ з держбюджету виділили 86 млн грн

Для цього Кабінет Міністрів України виділив понад 286 млн грн з резервного фонду. Відповідні проєкти розпоряджень, розроблені Мінрегіоном, Уряд ухвалив на виїзному засіданні у місті-герої Чернігові.
«На календарі середина літа, і до початку наступного опалювального сезону залишається мало часу. Уряд спрямовує кошти з резервного фонду на відновлення теплопостачання в Кременчуці, Охтирці та Чернігові. Тепер місцева влада має встигнути до початку опалювального сезону забезпечити надання послуги теплопостачання», — наголосив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Кошти виділені:
Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов наголосив, що організація опалювального сезону є питанням національної безпеки України.
Міністерство розвитку громад та територій України