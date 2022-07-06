Мер Сум показав, яке авто купив для військових Мер Сум Олександр Лисенко повідомив, що передав авто, придбане за власні кошти, військовим.

"Ще одне авто відсьогодні слугуватиме для забезпечення потреб добробатів.

Вирішив направити свої власні кошти на забезпечення автомобілями кожне добровольче формування нашої територіальної громади. Це уже не перший транспортний засіб, який мною придбаний, але попередньо про це не говорив. Хоча розумію - що кожен допомагає нашим оборонцям так, як може, аби пришвидшити перемогу.

Суми - фортеця, а наша обороноздатність на першому місці. У нас є ще багато планів, про які вже зовсім скоро розповім", - написав він.

Раніше про передачу автівки, придбаної за власні кошти, повідомляв мер Тростянця Юрій Бова.