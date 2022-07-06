Мер Тростянця подякував голові Недригайлова за допомогу під час окупації Про це Юрій Бова повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

“Відвідав сьогодні Недригайлівську громаду та звіт голови Костянтина Волкова.

Подякував за допомогу в евакуації наших людей з Тростянця. Адже тільки ця громада погодилася ризикнути і три водія на прохання міського голови Константина Волкова рушили в березні на автобусах в окупований росіянами Тростянець.

Кожен такий рейс з ризиком для життя.

Кожен такий рейс - завозилося до тони продуктів харчування, що так необхідні були людям.

Кожен такий рейс - 150 людей цими автобусами вивезені з окупованого міста.

Таких рейсів було три. В один росіяни не випустили переповнені людьми автобуси і водії три дні прожили в окупованому Тростянці під вибухами снарядів. Автобуси ми переховували в цей час. Неймовірне щастя, що вони вціліли і все ж в останній коридор виїхали з людьми до Недригайліва, адже наступного дня склади підприємства, де були автобуси, згоріли від потрапляння ворожих снарядів.

Більш того, громада розселяла, годувала і всіляко підтримувала наших біженців.

А міський голова дозаправляв ще і авто, допомагав ремонтувати тих, хто зламався в дорозі...

Через Недригайлів було евакуйовано близько 2500 жителів Тростянецької громади!

За це все подякував щиро всім жителям і мужнім Героям особисто”, - написав він.