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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:10131

У сумській мерії помітили відсутність маршруток увечері, але зробити нічого не можуть / хочуть

Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій ЯКОВЕНКО під час апаратної наради при міському голові Олександрові ЛИСЕНКУ розповів про роботу міської транспортної системи.

Посадовець проінформував, що минулого тижня відділ продовжував працювати з перевізниками над збільшенням тривалості роботи міського пасажирського транспорту до 21:30. Водночас здійснювався контроль за роботою пасажирського транспорту у вечірній час. У середу, 6 липня, перевіряли курсування автобусів у напрямку вул. Роменська та вул. Білопільський шлях; у четвер, 7 липня, – в напрямку вул. Петропавлівська.

Зафіксували відсутність транспорту на маршрутах № 1, № 15, № 23, № 52, № 56 (ТОВ «Сумипастранс»), № 55 (ТОВ «Престиж-лайн»), № 4 (ПП «Согор»). Перевізникам надіслали акти для виправлення ситуації.

Очільник громади звернув увагу начальника відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг на незадовільну роботу маршруту № 1. Сергій Яковенко погодився з тим, що проблема є. Транспорт за цим напрямком курсує лише до 17:00–18:00. На підприємстві посилаються на те, що не вистачає водіїв. Незадоволений таким поясненням Олександр Лисенко акцентував увагу керівника профільного відділу на тому, що цей маршрут – єдина можливість для містян дістатися одного з лікувальних закладів, тому необхідно розв’язувати проблему. Як варіант, запропонував перевізнику звернутися по допомогу до колег. Очільник громади закликав й інші підприємства, що займаються міськими пасажирськими перевезеннями, налагоджувати свою роботу або звільняти місце для інших.

«Необхідно, щоб у нас усі маршрути були заповнені. У кого з перевізників не виходить, хай приходять і пишуть заяву про те, що не можуть працювати на маршруті, бо не мають можливості. Будемо шукати нових перевізників», – зазначив Олександр Лисенко.

Щодо роботи КП «Електроавтотранс», Сергій Яковенко повідомив, що минулого тижня підприємство тримало сталий випуск тролейбусів та автобусів. Сьогодні комунальний перевізник додав автобус на маршрут № 57А та підсилив автобусом великої місткості маршрут № 62. Наразі керівництво підприємства опрацьовує питання збільшення випуску тролейбусів.

Також посадовець розповів, що закінчується лагодження контактної мережі на вул. Харківська. Підходить до завершення й процедура закупівлі кабелю живлення підстанції  Після підписання договору розпочнуться ремонтні роботи, що дадуть змогу відновити у звичайному режимі рух тролейбусів до кінцевої зупинки на вул. Роменська та до Тепличного.

СМР

Общество
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