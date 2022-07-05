У сумській мерії помітили відсутність маршруток увечері, але зробити нічого не можуть / хочуть

Посадовець проінформував, що минулого тижня відділ продовжував працювати з перевізниками над збільшенням тривалості роботи міського пасажирського транспорту до 21:30. Водночас здійснювався контроль за роботою пасажирського транспорту у вечірній час. У середу, 6 липня, перевіряли курсування автобусів у напрямку вул. Роменська та вул. Білопільський шлях; у четвер, 7 липня, – в напрямку вул. Петропавлівська.

Зафіксували відсутність транспорту на маршрутах № 1, № 15, № 23, № 52, № 56 (ТОВ «Сумипастранс»), № 55 (ТОВ «Престиж-лайн»), № 4 (ПП «Согор»). Перевізникам надіслали акти для виправлення ситуації.

Очільник громади звернув увагу начальника відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг на незадовільну роботу маршруту № 1. Сергій Яковенко погодився з тим, що проблема є. Транспорт за цим напрямком курсує лише до 17:00–18:00. На підприємстві посилаються на те, що не вистачає водіїв. Незадоволений таким поясненням Олександр Лисенко акцентував увагу керівника профільного відділу на тому, що цей маршрут – єдина можливість для містян дістатися одного з лікувальних закладів, тому необхідно розв’язувати проблему. Як варіант, запропонував перевізнику звернутися по допомогу до колег. Очільник громади закликав й інші підприємства, що займаються міськими пасажирськими перевезеннями, налагоджувати свою роботу або звільняти місце для інших.

«Необхідно, щоб у нас усі маршрути були заповнені. У кого з перевізників не виходить, хай приходять і пишуть заяву про те, що не можуть працювати на маршруті, бо не мають можливості. Будемо шукати нових перевізників», – зазначив Олександр Лисенко.

Щодо роботи КП «Електроавтотранс», Сергій Яковенко повідомив, що минулого тижня підприємство тримало сталий випуск тролейбусів та автобусів. Сьогодні комунальний перевізник додав автобус на маршрут № 57А та підсилив автобусом великої місткості маршрут № 62. Наразі керівництво підприємства опрацьовує питання збільшення випуску тролейбусів.

Також посадовець розповів, що закінчується лагодження контактної мережі на вул. Харківська. Підходить до завершення й процедура закупівлі кабелю живлення підстанції Після підписання договору розпочнуться ремонтні роботи, що дадуть змогу відновити у звичайному режимі рух тролейбусів до кінцевої зупинки на вул. Роменська та до Тепличного.

СМР