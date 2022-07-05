До переліку територій, де тривають бойові дії, додалася ще одна громада Сумщини Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.

Станом на 08.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (19), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 311 громад.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

- території, що є тимчасово окупованими;

- території, що перебувають в оточенні (блокуванні); - території, на яких тривають активні бойові дії.

У Сумській області наразі до територій, де ведуться бойові дії, відносяться: