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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:22184

До переліку територій, де тривають бойові дії, додалася ще одна громада Сумщини

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.

Станом на 08.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (19), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 311 громад.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

  • - території, що є тимчасово окупованими;

  • - території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

- території, на яких тривають активні бойові дії.

У Сумській області наразі до територій, де ведуться бойові дії, відносяться: 

  • - Новослобідська громада Конотопського району

  • - Путивльська громада Конотопського району 

    - Великописарівська громада Охтирського району

  • - Охтирська громада Охтирського району

    - Тростянецька громада Охтирського району 

    - Білопільська громада Сумського району

  • - Ворожбянська громада Сумського району

    - Краснопільська громада Сумського району

  • - Миропільська громада Сумського району

  • - Садівська громада Сумського району

    - Хотінська громада Сумського району

    - Юнаківська громада Сумського району

  • - Глухівська громада Шосткинського району

    - Есманська громада Шосткинського району 

    - Зноб-Новгородська громада Шосткинського району

  • - Свеська громада Шостинського району

    - Середино-будська громада Шосткинського району

    - Шалигинська громада Шосткинського району

  • - Шостинська міська територіальна громада.

Общество Бойові дії
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