До переліку територій, де тривають бойові дії, додалася ще одна громада Сумщини

Станом на 08.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (19), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 311 громад.
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:
-
- території, що є тимчасово окупованими;
-
- території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
У Сумській області наразі до територій, де ведуться бойові дії, відносяться:
-
- Новослобідська громада Конотопського району
-
- Путивльська громада Конотопського району
- Великописарівська громада Охтирського району
-
- Охтирська громада Охтирського району
- Тростянецька громада Охтирського району
- Білопільська громада Сумського району
-
- Ворожбянська громада Сумського району
- Краснопільська громада Сумського району
-
- Миропільська громада Сумського району
-
- Садівська громада Сумського району
- Хотінська громада Сумського району
- Юнаківська громада Сумського району
-
- Глухівська громада Шосткинського району
- Есманська громада Шосткинського району
- Зноб-Новгородська громада Шосткинського району
-
- Свеська громада Шостинського району
- Середино-будська громада Шосткинського району
- Шалигинська громада Шосткинського району
-
- Шостинська міська територіальна громада.