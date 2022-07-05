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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Оголошується конкурс історій "Громадянське суспільство, бізнес та влада − кращі практики співпраці"

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці вчергове об’єдналися заради спільної мети: захистити нашу державу. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, організації громадянського суспільства і бізнес разом сумлінно наближують перемогу щодня.

Саме тому проєкт «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України продовжують та розширюють інформаційну кампанію «Громадянське суспільство та влада − кращі практики співпраці» розпочату ще у 2020 році. Цьогоріч в рамках кампанії запускається конкурс історій «Громадянське суспільство, бізнес та влада − кращі практики співпраці».

Конкурс історій покликаний популяризувати успішну тристоронню співпрацю між секторами та результати їх спільної роботи задля розвитку суспільства відповідальних громадян та сильної, незалежної, вільної України.

За результатами конкурсу буде сформовано Збірник історій про кращі спільні проєкти організацій громадянського суспільства, бізнесу та органів влади, який підсвітить успіхи такої співпраці та надихатиме майбутні тристоронні ініціативи.

Якщо ви є представником органу державної влади/органу місцевого самоврядування, організації громадянського суспільства чи бізнесу і маєте досвід втілення ініціативи/проєкту із залученням трьох секторів, поділіться вашою історією, заповнивши форму за посиланням до 31 липня 2022 включно: https://forms.gle/fr7n1UyVsJiiyiDw5.

До збірника потраплять успішні історії співпраці, які відповідатимуть таким критеріям:

- Ініціатива/проєкт повинна бути втілена за участі 3 суб'єктів: представників громадянського сектору, (громадської організації чи спілки, благодійної організації або ініціативної групи); бізнесу; органів державної влади/органів місцевого самоврядування.

- Ініціатива/проєкт продовжила свою роботу або була започаткована після початку повномасштабної війни (24 лютого 2022);

- Інформація щодо втіленої ініціативи поширена у публічних ресурсах;

-Ініціатива/проєкт мала вимірюваний результат.

Протягом липня команда організаторів визначить кращі історії про спільні проєкти, які будуть висвітлені у збірнику для розміщення на інформаційних ресурсах партнерів. Кількість історій-переможців буде визначено в залежності від кількості поданих заявок.

Ми впевнені, що про вашу успішну історію співпраці має дізнатися уся країна, а вашим досвідом надихнуться інші державні органи, ОГС та бізнес. Крім того, учасники історій, які будуть відібрані до збірника, отримають приємні подарунки!

Сміливо заповнюйте форму та діліться своїми успіхами, які наближають нас до перемоги!

У випадку виникнення будь-яких додаткових запитань прохання звертатися до Юлії ДЯДЮК, менеджерки проєктів Центру демократії та верховенства права поштою: yuliia.diadiuk@gmail.com або на ФБ.

Проєкт «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» реалізується ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

Общество
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