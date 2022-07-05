Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:21241

У Сумах за тиждень 34 випадки захворювання на коронавірус

Начальник управління охорони здоров'я Олена ЧУМАЧЕНКО під час апаратної наради надала інформацію про ситуацію в медичній галузі за минулий тиждень.

Посадовець повідомила про те, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжували працювати в режимі підвищеної готовності та надавати пацієнтам усю необхідну амбулаторну та стаціонарну допомогу.

Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 1212 пацієнтів, серед яких 111 дітей. Заклади охорони здоров’я забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги.

Ситуація з захворюваністю на коронавірус залишається стабільною. У 32 дорослих діагностували COVID-19 (21 дорослий хворий отримує кисневу підтримку, шість пацієнтів знаходяться на ліжках інтенсивної терапії). Також минулого тижня захворіло дві дитини. Шість малюків перебувають у стаціонарі з підозрою на вищезгадану недугу, з них одна – в реанімаційному відділенні.

Також проводяться щеплення всіх бажаючих від коронавірусу.

Відповідно до затверджених графіків проводяться роботи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Постійно ведеться співпраця з волонтерами, громадськими організаціями та гуманітарними штабами. Проводиться моніторинг грантових можливостей для участі медичних закладів.

Окрім того, сформовано резерв лікарських засобів у медичних закладах та установах громади, якого вистачить від двох до шести місяців (у залежності від препаратів та матеріалів).

СМР

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

До переліку територій, де тривають бойові дії, додалася ще одна громада Сумщини
Сегодня 13:22
У Сумах за тиждень 34 випадки захворювання на коронавірус
Сегодня 12:21
Ексгендиректор ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» підозрюється в незаконній передачі під заставу дитячого табору вартістю 25,5 млн грн
Сегодня 12:10
За минулий тиждень піротехніки Сумщини виявили 57 вибухонебезпечних предметі
Сегодня 11:39
Під час поховання військовослужбовця виправдовувала дії держави-агресора – жительницю Шостки судитимуть за колабораційну діяльність
Сегодня 11:27
Війська рф обстріляли населені пункти Сумщини: поліцейські документують наслідки
Сегодня 11:18
Конотопські охоронці лісу зупинили крадіжку
Сегодня 10:52
За тиждень на Сумщині зареєстровано 139 небезпечних подій
Сегодня 10:35
Конотопчанка зі збірною посіла шосте місце на чемпіонаті Європи
Сегодня 10:14
Зранку ворог знову обстріляв Шалигінську громаду
Сегодня 10:11
Сумчанки продовжують підкорювати Тулузу
Сегодня 09:36
Сумські патрульні затримали двох наркоманів
Сегодня 09:20
view counter

Статьи

Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
Сегодня 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
Сегодня 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Банші (Джон Кейєс, 2022)
Банші (Джон Кейєс, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.30
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
14.45; 18.00
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00; 19.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
16.00
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.10; 14.10; 15.00; 16.50; 18.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.