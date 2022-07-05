У Сумах за тиждень 34 випадки захворювання на коронавірус

Посадовець повідомила про те, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжували працювати в режимі підвищеної готовності та надавати пацієнтам усю необхідну амбулаторну та стаціонарну допомогу.
Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 1212 пацієнтів, серед яких 111 дітей. Заклади охорони здоров’я забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги.
Ситуація з захворюваністю на коронавірус залишається стабільною. У 32 дорослих діагностували COVID-19 (21 дорослий хворий отримує кисневу підтримку, шість пацієнтів знаходяться на ліжках інтенсивної терапії). Також минулого тижня захворіло дві дитини. Шість малюків перебувають у стаціонарі з підозрою на вищезгадану недугу, з них одна – в реанімаційному відділенні.
Також проводяться щеплення всіх бажаючих від коронавірусу.
Відповідно до затверджених графіків проводяться роботи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Постійно ведеться співпраця з волонтерами, громадськими організаціями та гуманітарними штабами. Проводиться моніторинг грантових можливостей для участі медичних закладів.
Окрім того, сформовано резерв лікарських засобів у медичних закладах та установах громади, якого вистачить від двох до шести місяців (у залежності від препаратів та матеріалів).
СМР