Ексгендиректор ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» підозрюється в незаконній передачі під заставу дитячого табору вартістю 25,5 млн грн За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 8 липня 2022 року повідомлено про підозру на той час генеральному директору Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» Олексію Цимбалу, зловживання повноваженнями якого спричинило підприємству майнову шкоду в розмірі 25,5 млн грн (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб підозрюваний у квітні 2013 році уклав іпотечний договір з кредитною установою та передав їм під заставу все майно дитячого оздоровчого центру «Чайка», що належав науково-виробничому об’єднанню. Вказані дії генерального директора є незаконними, оскільки відповідно до чинного законодавства, майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об’єктом звернення стягнення за борговими зобов’язаннями та не може передаватися у заставу.

Підприємство позичку не повернуло, відтак у 2021 році банк забрав дитячий оздоровчий табір у рахунок погашення заборгованості. Незаконними діями генерального директора науково-виробничому об’єднанню завдано шкоду в розмірі 25,5 млн грн (ринкова вартість нерухомого майна оздоровчого центру).

Окрім притягнення директора до кримінальної відповідальності прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. Рішенням Північного апеляційного господарського суду 21 лютого 2022 року іпотечний договір визнано недійсним та скасовано реєстрацію прав на нерухоме майно оздоровчого центру за банківською установою. Більш того, на майно оздоровчого дитячого центру «Чайка» накладено арешт шляхом заборони його відчуження. Вирішується питання щодо повернення його власнику.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури