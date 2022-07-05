Під час поховання військовослужбовця виправдовувала дії держави-агресора – жительницю Шостки судитимуть за колабораційну діяльність Шосткинскою окружною прокуратурою 8 липня 2022 року затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки, яка заперечувала здійснення російською федерацією збройної агресії проти України, при цьому порушувала громадський порядок (ч. 1 ст. 111-1, ч. 1 ст. 296 КК України).

За даними слідства, під час поховання в м. Шостка військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув під час захисту нашої держави від збройної агресії російської федерації, жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, виправдовувала дії держави-агресора та запевняла присутніх, що коли прийде «русский мир», то покарає всіх військовослужбовців за те, що вони стали на захист України. При цьому жінка порушувала громадський порядок, демонструючи явну неповагу до суспільства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури