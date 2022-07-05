За минулий тиждень піротехніки Сумщини виявили 57 вибухонебезпечних предметі Упродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) на Сумщині виявлено 57 вибухонебезпечних предметів.

Серед них артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні, протитанкові, підствольні гранати, ручні протитанкові гранатомети та авіаційні ракети.

Небезпечні знахідки були виявлені та території Охтирського, Конотопського, Роменського та Сумського районів.

Загалом, з початку року на Сумщині вже зафіксовано 668 випадки виявлення застарілих боєприпасів.

Рятувальники наголошують, що вибухонебезпечні або схожі на них предмети вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Тому в таких випадках необхідно бути обережними, у жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче не намагатися його вилучити та перенести.