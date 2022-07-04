Британські сімейні лікарі продовжують благодійну місію по допомозі тростянчанам Мобільна клініка гуманітарної місії UK-MED продовжує свою роботу в Тростянецькій громаді. Сімейні лікарі та медсестра ведуть безоплатний прийом пацієнтів на базі Тростянецької публічної бібліотеки.

У складі команди UK-MED — професійні медичні фахівці з Великобританії. Вони проводять медичне обстеження та надають профільні консультації жителям тих країн, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів, зокрема, й громадянам України.

Безкоштовну первинну медичну допомогу можна отримати в Тростянецькій публічній бібліотеці щовівторка:

12, 19, 26 липня і 2 серпня

Всі, хто бажає, зможуть пройти медичний огляд і, при необхідності, отримати благодійні ліки чи направлення до стаціонару.

Висловлюємо подяку міжнapoдній нeуpядoвій opгaнізaції UK-MED, котра зaймaється гумaнітapнoю мeдичнoю дoпoмoгoю і нaдaє мeдичний пepсoнaл для допомоги регіонам, постраждали від військової агресії.

Тростянецька міська рада