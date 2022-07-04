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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:48114

Від сьогодні в Україні заборонено будь-яке паління в громадських місцях

Під заборону тепер підпадають не лише звичайні цигарки, а й електронні, а також нагрівальні пристрої, кальяни та трав'яні вироби.

З понеділка, 11 липня, набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Радою в грудні 2021 року. Про це йдеться в тексті закону.

Цим законом тютюнові вироби електричного нагрівання (марки в Україні – IQOS та glo) прирівнюються до звичайних сигарет.

З 11 липня IQOS та glo заборонено курити в таких місцях:

- заклади ресторанного господарства;

- медзаклади,

- спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди,

- навчальні заклади та об’єкти культурного призначення;

- готелі й гуртожитки;

- приміщення підприємств, установ та організацій;

- офісні й державні будівлі;

- зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів;

- дитмайданчики;

- місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.

Нова заборона також охоплює кальяни, куріння яких в приміщенні й раніше було поза законом.

На порушників вперше чекає штраф 51-170 грн, вдруге – 170-340 грн, заклади громадського харчування можуть оштрафувати на суму 3-15 тис. грн.

Общество Заборона паління
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