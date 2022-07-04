Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:201

Сумські патрульні затримали двох наркоманів

В обласному центрі патрульні виявили двох чоловіків із речовиною, схожою на наркотичну.

На вулиці Руднєва охоронці порядку зупинили чоловіка, який підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну.

На вулиці Римського-Корсакова у 37-річного місцевого мешканця патрульні виявили 2 зіп-пакети та пластикову колбу із речовиною, ймовірно наркотичного походження.

В обох випадках поліцейські викликали на місця подій слідчо-оперативну групу. Наразі відомо, що слідчі за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотиків) ККУ.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сумські патрульні затримали двох наркоманів
Сегодня 09:20
Британські сімейні лікарі продовжують благодійну місію по допомозі тростянчанам
Сегодня 08:57
Від сьогодні в Україні заборонено будь-яке паління в громадських місцях
Сегодня 08:48
На Сумщині очікується погіршення погодних умов
Сегодня 08:29
Сумські орієнтувальники відзначилися на чемпіонаті світу
Сегодня 08:12
Вдень рашисти обстріляли Есманську громаду
Вчера 23:02
Ворог обстріляв 6 сел на Сумщині - Генштаб ЗСУ
Вчера 18:46
За добу на Сумщині піротехніки виявили 29 вибухонебезпечних предметів
Вчера 18:23
Завтра Шосткинщина прощатиметься із земляком-захисником України Вадимом Куцманом
Вчера 18:21
У Сумах відновлюють курсування автобуси великої місткості
Вчера 18:04
У трьох громадах Сумщини реалізують низку молодіжних соціальних ініціатив
Вчера 17:37
Краснопільська лікарня отримала нову «швидку» від благодійників з Польщі
Вчера 16:43
view counter

Статьи

В Україні запустили платформу «Культурний простір»
Сегодня 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Страхование КАСКО: преимущества
04.07.2022 18:35
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.