Сумські патрульні затримали двох наркоманів В обласному центрі патрульні виявили двох чоловіків із речовиною, схожою на наркотичну.

На вулиці Руднєва охоронці порядку зупинили чоловіка, який підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну.

На вулиці Римського-Корсакова у 37-річного місцевого мешканця патрульні виявили 2 зіп-пакети та пластикову колбу із речовиною, ймовірно наркотичного походження.

В обох випадках поліцейські викликали на місця подій слідчо-оперативну групу. Наразі відомо, що слідчі за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотиків) ККУ.