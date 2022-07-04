У Сумах провели благодійний велопробіг 8 липня відбувся благодійний велопробіг від агенції промоції "Суми", метою збору коштів якого є відновелння вишиванки на плитці на вул. Соборній, яка внесена в Книгу рекордів України.

Кожному учаснику, просто небайдужим людям, які підтримали нашу ініціативу та клубу туризму клуб туризма TROhod.

Сьогодні відбувся наш благодійний велопробіг, загальний маршрут якого становив - 17 км.

Загалом нам вдалось зібрати - 2250 грн (з них 700 грн було зібрано готівкою і додано до банки Монобанку).

А ще до нас звернулись сумські підприємці, а саме ТМ «Полісан», вони мають намір стати нашим партнером і допомогти у відновленні вишиванки по вул. Соборній.

Згодом, чекайте на детальную інформацію та збір волонтерів для відновлення вишиванки! Нам буде потрібна ваша допомога.

Дякуємо нашим захисника за можливість жити у своєму рідному місті.

Слава Україні! Слава Героям!

Агенція промоції "Суми"