У Сумах провели благодійний велопробіг

Кожному учаснику, просто небайдужим людям, які підтримали нашу ініціативу та клубу туризму клуб туризма TROhod.
Сьогодні відбувся наш благодійний велопробіг, загальний маршрут якого становив - 17 км.
Загалом нам вдалось зібрати - 2250 грн (з них 700 грн було зібрано готівкою і додано до банки Монобанку).
А ще до нас звернулись сумські підприємці, а саме ТМ «Полісан», вони мають намір стати нашим партнером і допомогти у відновленні вишиванки по вул. Соборній.
Згодом, чекайте на детальную інформацію та збір волонтерів для відновлення вишиванки! Нам буде потрібна ваша допомога.
Дякуємо нашим захисника за можливість жити у своєму рідному місті.
Слава Україні! Слава Героям!
Агенція промоції "Суми"