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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:5668

На Сумщині внаслідок військової агресії пошкоджено 20% дорожньої інфраструктури

В області повністю зруйновано 250 км доріг державного значення та 330 км місцевих доріг. Ще більший обсяг дорожнього полотна пошкоджено частково – 483 км і 350 км відповідно. Загалом внаслідок військової агресії росії пошкоджено 20% дорожньої інфраструктури.

Як повідомив заступник керівника обласної військової адміністрації Олег Клименчуков, збитки, завдані дорожньому полотну Сумщини, колосальні. Вартість відновлення доріг державного значення орієнтовно оцінюється у 13,8 мільярда гривень, приведення у належний стан місцевих доріг коштуватиме 6,8 мільярда гривень.

Як наголосив посадовець, сума ця дуже велика і на сьогодні вона непосильна для області, адже військовий стан диктує свої умови. Проте, роботи з відновлення доріг та ремонту мостів в області активно проводяться.

Наразі виконано ліквідацію ямковості на 68,4 тис. м2 на автомобільних дорогах загального користування державного значення: М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ, Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, Н-12 Суми – Полтава, Р-44 Суми – Глухів, Р-61 Батурин – Конотоп – Суми, Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин, Р-45 Суми – Краснопілля – Богодухів та інших.

На Путивльському напрямку розпочався ремонт об’їзної ділянки дороги для зручного проїзду і курсування транспорту до Путивля і північних районів області, адже внаслідок підриву ворожими військами мосту через річку Сейм в селі Чумакове було унеможливлено зручний маршрут. Загальна протяжність об’їзного шляху становить близько 50 кілометрів, що включає як дороги державного, так і місцевого значення.

Роботи почали з траси Т-19-10. Вже виділено 18 мільйонів гривень, розпочалися ремонтні роботи на ділянці 2,7 км у напрямку до Бурині. Асфальтні роботи завершено, тож є сподівання, що даною ділянкою дороги невдовзі вже можна буде скоро курсувати. Для повного ж відновлення об’їзду мосту у Чумаковому потрібно орієнтовно 70 мільйонів гривень.

Важливим напрямком назвавано відновлення місцевих доріг, де є певні нюанси, продиктовані вимогами військового стану. Наразі законодавством передбачено витрачання коштів лише на експлуатаційне утримання доріг, тобто на аварійний ямковий ремонт. Капітальний та поточний ремонти доріг не здійснюється.

Заступник керівника обласної військової адміністрації також пояснив, що в 20-кілометровій смузі вздовж кордону з країною-агресором транспортна інфраструктура нині не зазначається пріоритетною. Дорожні ремонтні роботи тут не планують проводити, адже це наразі нераціонально робити через постійну загрозу обстрілів та підриву з боку ворога. Ці обмеження не стосуються відновлення інших об’єктів інфраструктури.

Экономика Ремонт доріг
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