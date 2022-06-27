Сумщина отримала мобільний шпиталь з Техасу Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Своєчасна та якісна медична допомога – це врятовані життя наших захисників.

У медиків існує поняття «золотої години». Якщо за цей час поранений отримує кваліфіковану медичну допомогу, то шансів вижити і повністю відновитись у нього набагато більше.

В умовах війни таку можливість забезпечують мобільні пересувні госпіталі.

Нещодавно, завдяки американському благодійному фонду, пересувний мобільний шпиталь отримала і Сумщина.

Він створений студентами будівельного факультету Техаського університету (США).

Пересувний госпіталь обладнаний двома хірургічними столами, системою водозабезпечення, генератором. Також укомплектований ліками, перев’язувальним матеріалом, медичним одягом.

Пересувний шпиталь буде використовуватись як мобільна операційна для допомоги пораненим. Наразі шукаємо надійну платформу для його переміщення.

Запропонував сумським виробникам детально ознайомитись з облаштуванням госпіталю.

Впевнений, у нас є всі можливості налагодити власне виробництво пересувних шпиталів.