Весь день рашисти обстрілювали територію Сумщини Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22 годину

5 липня 2022

Росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад.

▪️З восьмої ранку по Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету. Пошкоджено 2 домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач.

▪️Також з восьмої ранку було 7 мінометних прильотів по Білопільській громаді.

▪️ Шалигінська громада - 3 прильоти опівдні.

▪️Майже з пів на першу розпочався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17 і до 19 - ще два обстріли, обидва по 5 мін.

Пошкоджено склад міндобрив.

▪️О п'ятнадцятій було 15 мінометних приходів по Шалигінській громаді.

▪️О пів на шосту 4 міни прилетіло по

Середино-Будській територіальній громаді.

▪️Майже о восьмій вечора безпілотники скинули вибухівки над Шалигінською громадою.

На фото: наслідки обстрілів за добу на Білопільщині