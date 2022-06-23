Весь день рашисти обстрілювали територію Сумщини

Сумщина
Ситуація станом на 22 годину
5 липня 2022
Росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад.
▪️З восьмої ранку по Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету. Пошкоджено 2 домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач.
▪️Також з восьмої ранку було 7 мінометних прильотів по Білопільській громаді.
▪️ Шалигінська громада - 3 прильоти опівдні.
▪️Майже з пів на першу розпочався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17 і до 19 - ще два обстріли, обидва по 5 мін.
Пошкоджено склад міндобрив.
▪️О п'ятнадцятій було 15 мінометних приходів по Шалигінській громаді.
▪️О пів на шосту 4 міни прилетіло по
Середино-Будській територіальній громаді.
▪️Майже о восьмій вечора безпілотники скинули вибухівки над Шалигінською громадою.
На фото: наслідки обстрілів за добу на Білопільщині