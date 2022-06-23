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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Весь день рашисти обстрілювали територію Сумщини

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22 годину

5 липня 2022

Росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад.

▪️З восьмої ранку по Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету. Пошкоджено 2 домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач. 

▪️Також з восьмої ранку було 7 мінометних прильотів по Білопільській громаді.  

▪️ Шалигінська громада - 3 прильоти опівдні.

▪️Майже з пів на першу розпочався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17 і до 19 - ще два обстріли, обидва по 5 мін.

Пошкоджено склад міндобрив.

▪️О п'ятнадцятій було 15 мінометних приходів по Шалигінській громаді.

▪️О пів на шосту 4 міни прилетіло по 

 Середино-Будській територіальній громаді.

 ▪️Майже о восьмій вечора безпілотники скинули вибухівки над Шалигінською громадою.

На фото: наслідки обстрілів за добу на Білопільщині

Общество
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