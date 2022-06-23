На Сумщині знищено УАЗ із російськими диверсантами Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Суми".

Останнім часом ворог на кордоні з Сумщиною активізувався в своїх безчинствах, підтвердженням чого є розбиті після ворожих обстрілів приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури... До того ж після ворожого обстрілу в Сумському районі загинув справжній герой та патріот України, один із захисників міста Суми підполковник Андрій Авраменко.

Зважаючи на все це бійці ЗСУ та Оперативно-тактичного угрупування «Суми» сьогодні в чергове довели, що жоден злочин ворога не залишиться без відповіді та покарання. Саме тому внаслідок прицільного пострілу в районі села Грабовське був знищений ворожий автомобіль УАЗ «Буханка», яким рухалася ворожа розвідка. Підтверджено ліквідацію 4 військових рф, ще щонайменше 2 поранених.

Вкотре попереджаємо – ворог, який посягає на територіальну цілісність України, буде знищений!

СЛАВА УКРАЇНІ!