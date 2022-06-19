На Сумщині п’яний водій пропонував поліцейським хабар Мешканець міста Білопілля пропонував «відкуп» працівникам групи реагування патрульної поліції в сумі 5 000 гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності.

Правоохоронці патрулюючи місто, зупинили автомобіль «Hyundai Tucson» за кермом якого перебував 58-річний місцевий житель з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Для проходження огляду на стан сп’яніння поліцейські запросили водія до медичного закладу.

Розуміючи, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності горе-водій почав пропонував працівникам поліції 5 000 гривень неправомірної вигоди за не складання відносно нього адмінпротоколу.

Правоохоронці попереджали правопорушника, що за цю пропозицію передбачена кримінальна відповідальність. Не зважаючи на це, чоловік продовжував наполягати не своєму.

Щоб задокументувати даний факт на місце події була викликана слідчо-оперативна група поліції.

Працівники поліції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Крім того, стосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Відділ комунікації поліції Сумської області