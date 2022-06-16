Рашисти цілий день тероризували Краснопільську і Великописарівську громади: двоє загиблих, троє поранених

Сумщина
Ситуація станом на 22:00
28 червня 2022
Сьогоднішній день був "гарячим" і дуже гучним у нашому прикордонні.
Нажаль, сталося найгірше: ми втратили людей.
Двоє - загинули. Троє - поранені.
Після десятої ранку ворог почав зухвало обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади.
Були авіаційні обстріли: росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти - Краснопільська та Миропільська громади.
Після одинадцятої ранку орки відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град", 30 прильотів по Краснопільщині.
З опівдня били по селам тієї ж Краснопільської громади, близько 50 артилерійських пострілів із САУ.
Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету.
Близько чотирнадцятої години росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів.
Після вісімнадцятої години - ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади.
Після опівдня на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій.
Після двадцятої години ситуація повторилася.
Я дякую кожному герою, хто у цих непростих умовах мужньо захищає нашу землю.
Кожній родині, що втратила сьогодні свою рідну кровиночку - співчуття і безмежна подяка.
Пораненим - швидкого і легкого одужання.
Впевнений, наші лікарі зроблять все можливе для цього.