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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 23:51151

Рашисти цілий день тероризували Краснопільську і Великописарівську громади: двоє загиблих, троє поранених

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:00

28 червня 2022

Сьогоднішній день був "гарячим" і дуже гучним у нашому прикордонні.  

Нажаль, сталося найгірше: ми втратили людей. 

Двоє - загинули. Троє - поранені. 

Після десятої ранку ворог почав зухвало обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади. 

Були авіаційні обстріли: росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти - Краснопільська та Миропільська громади.

Після одинадцятої ранку орки відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град", 30 прильотів по Краснопільщині. 

З опівдня били по селам тієї ж Краснопільської громади, близько 50 артилерійських пострілів із САУ.

Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету. 

Близько чотирнадцятої години росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів. 

Після вісімнадцятої години - ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади.

Після опівдня на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій.

Після двадцятої години ситуація повторилася. 

Я дякую кожному герою, хто у цих непростих умовах мужньо захищає нашу землю. 

Кожній родині, що втратила сьогодні свою рідну кровиночку - співчуття і безмежна подяка.

Пораненим - швидкого і легкого одужання. 

Впевнений, наші лікарі зроблять все можливе для цього.

Общество
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