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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:40208

Рятувальники закликають не нехтувати сигналом "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА"

З початку війни внаслідок ворожих атак в нашій області пошкоджено або зруйновано понад 1800 будівель, зокрема більше 1300 житлових будинків. Та найстрашніше, що внаслідок ворожих ударів загинуло 73 людини. 67 пожеж внаслідок обстрілів ліквідовано рятувальниками.

На жаль, ми не можемо сказати, що ця страшна статистика не буде збільшуватися і далі.

А тому Державна служба з надзвичайних ситуацій наполегливо рекомендує: кожному з вас ретельно вивчити місця розміщення найближчих від вашого дому чи роботи сховищ. Якщо у вас нема можливості дістатися укриття – пам’ятайте правило «двох стін».

І головне – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!

Так, ми усі морально втомлені від цього тривожного гулу і починаємо ігнорувати те, що може вбити.

Але рятувальники вкотре ще і ще раз закликають  – як би не було важко - і фізично, і психологічно, - ми мусимо вистояти. А для цього кожен з нас має бути максимально змобілізованим та дисциплінованим. Все буде Україна! Тримаймося!

Общество
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