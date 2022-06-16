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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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«Поезію без укриття» презентували на День Конституції у Сумах

28 червня в приміщенні Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася презентація знакового для всіх українців видання – антології антивоєнних віршів «Поезія без укриття».

Під час зустрічі, яка відбувалась як у живому, так і в онлайновому форматах, автори цієї книги розповіли, як саме виник задум видати таку антологію, а також зачитали присутнім свої вірші. Зокрема, звучали поезії Світлани Петренко, Василя Клічака, Ольги Могильди, Надії Гармазій.

Сповненим особливих емоцій став виступ Ірини Булахової, керівниці сумської літературної студії «Літера».

Символічним доповненням до презентації «Поезії без укриття» стала розповідь письменниці Тетяни Лісненко, керівниці ГО ЛО «Дивослово» (м.Ромни), про книгу «Страшне обличчя у війни», яка також побачила світ цієї весни.

Нагадаємо, що «Поезія без укриття» – це хроніка всенародного протистояння, що презентує вірші 70 сучасних українських митців із різних куточків нашої країни. Видання побачило світ на початку червня у видавництві «Дискурсус».

Раніше ми повідомляли, що вже відбулися презентації цієї книги у Херсоні, Львові, Червонограді, Луцьку, Кропивницькому, пише Літературна газета.

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