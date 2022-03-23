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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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У Сумах оперативно знайшли зниклу неповнолітню

Менше трьох годин знадобилося інспекторам ювенальної превенції Сумського районного управління поліції аби встановити місцезнаходження 16-річної дівчини. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Сьогодні пообіді до поліції звернулася жінка та повідомила про те, що її донька пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

На її пошуки був зорієнтований весь особовий склад Сумського районного управління поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області.

І менше ніж за три години така злагоджена робота дала свій позитивний результат. Співробітники ювенальної превенції знайшли дівчинку у знайомих. Протиправних дій відносно неї не вчинялося.

Відділ комунікації поліції Сумської області.

Право Безвісти зникла
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