У Сумах оперативно знайшли зниклу неповнолітню

Сьогодні пообіді до поліції звернулася жінка та повідомила про те, що її донька пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
На її пошуки був зорієнтований весь особовий склад Сумського районного управління поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області.
І менше ніж за три години така злагоджена робота дала свій позитивний результат. Співробітники ювенальної превенції знайшли дівчинку у знайомих. Протиправних дій відносно неї не вчинялося.
Відділ комунікації поліції Сумської області.
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