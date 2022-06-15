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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:42572

ДБР виявило підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ на Сумщині

Працівники Державного бюро розслідувань у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, членкині партії ОПЗЖ, виявили в Охтирці приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії.

За отриманою інформацією, після того, як регіональний офіс партії був зруйнований у ході наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали «рятувати» майно. Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю — депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ.

 Під час обшуку працівники ДБР виявили:
- пропагандистські газети та листівки;
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами із доказами протиправної діяльності;
- посвідчення помічників народного депутата України.

 Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували «русский мир», закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам.

 Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ, у соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України.

Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.

ДБР

Право
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