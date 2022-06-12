Ще у червні 2019 року Інспекцією було встановлено, що протягом півтора року білопільський водоканал здійснював забір підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами. За даним фактом екоінспектори обрахували шкоду, обумовлену користуванням підземними водами без дозвільних документів, а також видали припис щодо негайного усунення правопорушення. Втім підприємство не поспішало виконувати вимоги природоохоронного законодавства та отримувати спецдозвіл. Через що Інспекція була вимушена звернутися до правоохоронних органів та до суду.
Примітно, що одночасно із перебуванням зазначеної справи в судах, рік тому КП, нарешті, виконало вимоги природоохоронного законодавства й отримало дозвіл на спеціальне використання надр. Та якби дозвільні документи були б оформлені вчасно, білопільські комунальники не втратили б 700 587 грн.