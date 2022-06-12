На Сумщині водоканал має компенсувати державі понад 700 тис. грн екологічної шкоди Господарський суд Сумської області частково задовольнив позовні вимоги Державної екологічної інспекції у Сумській області до КП «Водоканал Білопілля». Позов стосувався стягнення збитків, яких завдало підприємство внаслідок самовільного водокористування.

Ще у червні 2019 року Інспекцією було встановлено, що протягом півтора року білопільський водоканал здійснював забір підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами. За даним фактом екоінспектори обрахували шкоду, обумовлену користуванням підземними водами без дозвільних документів, а також видали припис щодо негайного усунення правопорушення. Втім підприємство не поспішало виконувати вимоги природоохоронного законодавства та отримувати спецдозвіл. Через що Інспекція була вимушена звернутися до правоохоронних органів та до суду.

Після повернення справи з Верховного Суду України, 08.06.2022 суд першої інстанції ухвалив рішення про стягнення з КП «Водоканал Білопілля» збитків, завданих довкіллю, у сумі 700587 гривень.