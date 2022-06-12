На війні загинув ще один житель Сумщини 20 червня 2022 року під час мінометних обстрілів загинув наш земляк - Масюк Олександр Вікторович.

Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся нашої громади.

20 червня 2022 року під час мінометних обстрілів загинув наш земляк - Масюк Олександр Вікторович.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував.

В цей гіркий час висловлюєм щирі співчуття матері, дружині,доньці, усім родичам з приводу передчасної смерті нашого земляка та героя.

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа загиблого Олександра знайде вічний спокій…

Вічна пам’ять і слава!

Грузчанський старостинський округ Кролевецької громади