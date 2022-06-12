Виправдовує агресію РФ та вважає дані про звірства окупантів постановкою – на Сумщині керівниці навчального закладу повідомлено про підозру За процесуального керівництва Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури 21 червня 2022 року повідомлено про підозру жительці м. Глухова, яка, будучи службовою особою, визнає правомірною збройну агресію російської федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, завідуюча одного з глухівських навчальних закладів, перебуваючи у публічному місці, з метою схиляння підлеглих до своєї проросійської позиції визнавала правомірними дії окупантів, в тому числі заперечувала факт того, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують місцеве населення України. При цьому, зі слів підозрюваної, вказані злочини перебільшуються українськими засобами масової інформації і штучно створені, а саме є «постановкою». Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.