Виправдовує агресію РФ та вважає дані про звірства окупантів постановкою – на Сумщині керівниці навчального закладу повідомлено про підозру

За даними слідства, завідуюча одного з глухівських навчальних закладів, перебуваючи у публічному місці, з метою схиляння підлеглих до своєї проросійської позиції визнавала правомірними дії окупантів, в тому числі заперечувала факт того, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують місцеве населення України. При цьому, зі слів підозрюваної, вказані злочини перебільшуються українськими засобами масової інформації і штучно створені, а саме є «постановкою».
Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.