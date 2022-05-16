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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:01117

Нова кібератака: від ім’я податкової приходять небезпечні листи

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури України.

Фахівці виявили розповсюдження електронних листів начебто від імені «Державної податкової служби України» з темою «Повідомлення про несплату податку». У них міститься архів «НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip» з однойменним docx-документом. Його відкриття в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098. .

Ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документу з назвою «Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf», відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap. Цю активність асоціюють із діяльністю групи APT28.

Право Кібератака Кібервійна
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