За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 25 вибухонебезпечних предметів 14 червня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 25 вибухонебезпечних предметів.

Небезпечні знахідки були виявлені в Сумському, Охтирському та Конотопському районах, серед яких мінометні міни, артилерійські снаряди, ручні та підствольні гранати, протитанкові міни та вибухники.

Тому рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними ті при виявленні таких предметів ні в якому разі не торкайтесь їх, не намагайтесь їх перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області